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對於做生意的人來說，信譽是無比重要的，信譽的建立是需要很長時間，但毀滅卻可在轉瞬完成。在今年二月上旬的時候就有一個很好的例子，就是壽司郎的抖音事件，在日本有年輕人拍片對餐廳不同的餐具食物做出有違公德和衛生的舉動，引致大眾對其食物衛生產生關注。

筆者就覺得這些有違常人倫理道德的行為，作為公司那一方是很難防範，故不探討他們的進步空間。但事後壽司郎的股價以數十億的趨勢暴跌，而他們亦打算提告索償百億日圓，你會發現「信譽」的價值會超乎你的想像。

今天就讓我們來探討一下有那些小小的舉動可以有助新同事們建立良好信譽形象，加強客人對你的信任度，讓你突圍而出吧！

第一：金錢

銷售人員與客人之間必然存在商業利益的關係（是必然存在，不是唯一），故此我們必須在看待客人的資產上要非常小心，就算他是否花錢到我們的專業上也需要留神。

曾經有位成績不錯的同事就分享過成功贏取客人芳心的案例，該同事與客人A及其他朋友參加聯講誼活動，因活動中不同參加者都有各自再帶朋友參與，場內的人就不是全然互相認識，活動快要結束時客人A就作為代表為大家先結帳，然而因大家都有喝酒，有些人又不想晚歸提早離場，收款時就變得很尷尬，因為客人A並非主辦人，只是當時剛好清醒好心幫忙先結帳，但他又沒有參加者名單及各人的聯絡方法，酒醒後要逐人去找又變相更困難。

同事A就請纓協助，出面挨個挨個去幫忙作聯繫，最後一分不少24小時內幫客人追回款項。此舉明顯是與理財專業無關，亦嚴格來說不屬於他的責任，但他重視A的錢財，亦顯示出他的辦事能力，款項未必是很多，但此舉使A很放心把財產交託給同事，亦在此事後介紹很多客人朋友給同事。

第二：時間

接洽客人時建立或摧毀信譽的第一道關卡就是守時。小至你約定某時間去致電客戶，大至你約見做成交，或交建議書及客人都會建立或減低客人對你的信任度。守時亦是守承諾的表現，試想想，會面是你約的，你自己都不準時，既反映你不把客人的時間放在頭位，亦可以表現出其實你並非守承諾的一個人。當然現實中有很多不可抗力因素，時間管理安排亦是一個很高深的課題，如何可以最高效做最多的事情是每個人都需要花時間精神處理的，這一點就不在此詳述了。

有一個小貼士給各位新手，如果希望表現出你是一個很守時的人，不妨與客人對談時多加設定時間的限制，例如會面後答應客人會發建議書，不妨告訴他你心目中的死線，並必須在死線前提交，雖然很多客人會回應說：「不急的，慢慢做。」但如果你做了這一步而又能準確完成，又可以反映你的工作效率，他們亦可體現到你對事業的認真程度。禮尚往來，可能下一次你要求客人在約定的時間給予回覆都比較容易。

圖片來源：unsplash.com

第三：私隱

銷售的生意非常著重人脈關係，只要服務良好，一定會拿到不少轉介。這時候我們要非常非常小心。就算A介紹了朋友B給你，也不代表A希望B知道他跟你之間的種種。要令客戶感受到安全感讓他們介紹給你，除了小心看待客人的私隱，更要在他們提出要保密之前，你自己主動提起你會保護他們的私隱，儘管這可能在很多人心目中屬很基本的操守，但你如果可以告訴客人你會善待他的個人私隱，他們會感受到你的貼心。

雖然以上的行動都可能很基本，我們亦應要提醒客人我們是專業的，亦很尊重他們，做到一絲不苟。因為這些事情很基本，如果我們連這些都做不到就很難建立良好信譽，口碑不好自然轉介也不會多，相反，日積月累地增加客人心目中的信任度，自然很容易幫你業績翻倍，生意有所提升。







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