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接續上篇，現代人的購物模式受互聯網及科技產品大幅影響，以致公司的運作及銷售都做到去人化，筆者就認為以下三項可以說是近二十年影響最深遠，使我們的銷售員最需要留意的「競爭對手」。

《正直不動產》劇照

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第一：搜尋引擎

外國有Google，中國有百度，不同地方有不同的⼯具，但萬變不離其宗，搜尋引擎的興起是使人類用極快捷的方法獲得資訊。資訊的取得是由客人主動索取，準確度和深度就視乎搜尋的經驗與資訊的多寡，但這一方面就削弱了銷售員作為「資訊提供者」者的角色，使很多客人自覺不需要靠銷售員去「教育」，亦自認可以自行「搜集」資訊和「分析」。 亦因此，如果今天作為銷售員，對客人最大的價值只是提供不經篩選的海量資訊的話，你很可能就會被淘汰。

第⼆：推薦演算法



現時我們在網絡上的各大社交媒體內容平台都有海量的資訊，而各大平台在近十年都不斷改良其自家的篩選內容方法，美其名可以說是使你的應用「個⼈化」，有很多人就擔心會被該平台操縱或誘導去消費。雖然現階段筆者在使用不同的平台時仍覺得平台並不夠了解自己，經常推送不相關的資訊和廣告。 無可否認的是，假以時日，這種演算法的普及使用，在有充⾜的「大數據」支持下，只要各大平台對我們了解足夠透徹後，如果你賣產品時只著重產品特性，一次性購買，產品服務結構簡單容易理解，那你真的可能會被取代了，因為你的「個人化」及「推薦能力」也不夠機器快，畢竟我們還需要與客人見面、溝通才可以向他推薦，演算法對客人來說就像未卜先知⼀樣，在客人需要的時候已能提出推介了。

第三：人工智能

在ChatGPT現世後，很多人都驚訝於人⼯智能的「學習能力」、「理解能⼒」以及「表達能力」， 他能自主地為我們做基本的資料搜集、篩選和分析，為我們節省非常多的時間。雖然今天限制是他們仍處於學習階段，很多時候他們提供的資訊仍未做到百分百準確，同時如果你需要得到想要的資訊有可能需要重複試幾遍不同的輸入方式才可得出理想的解答，但人⼯智能變得更完善也只是時間問題，搜尋分析和綜合能力很有可能就像心算能力被計算機取締一樣，客人要獲取新資訊不需要再 靠銷售員的講解，搜尋分析也⽤人⼯智能轉瞬處理完畢。

綜合⽽言，如果我們作為銷售員，我們的定位偏重於「資訊提供」、「分析」之上，而賣的產品服務又簡單直白，欠缺內涵的話，那就很可能在未來十年失業，因為人⼯智能不需要公司分紅，不需要客人付佣金。

那豈不是銷售員的末路？非也。其實銷售員還有幾條路可走的，前提是你選對行業，並為自己做足準備，精益求精，下一回筆者會為大家分享如何戰勝機器。







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