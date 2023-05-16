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來到我們討論的第三章，辛苦看到這兒的您，肯看到這兒的都⼀定很想知道究竟我們銷售員還有哪些事情可以戰勝機器，⽽事實上看完上篇的確會覺得我們很多日常做的事情都會被機器取代，但這並不代表我們沒有任何價值，反而這更是你突圍而出的機會，因為只要你能突顯出你與機器的不同，你就變得很值錢了。

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第⼀點：以人為本，反客為主

首先，只要今天客人要使用的產品和服務的流程中牽涉人的話，機器人就不能將你取代，以本行的簡單例子就是，如果客人需要索賠的時候，很多公司都有提供網上理賠，可以跳過人手程序，但假若面對恒常程序以外，有需要跟醫⽣溝通，那你能否教會人工智能跟醫⽣⼀五一十說明狀況？如果我是倒卧在醫院中，我又如何教會人工智能主動地找公司索賠？更甚，假設我買的是壽險而我死了，我又如何操作確保我的保險金賠到家⼈手中？

事實上只要牽涉「人」的狀況機器就未必能幫忙了，因為現存的所有人工智能只執著於資訊提供， 並未有「主動關⼼」客人的功能，亦未能具備自主與其他人溝通的功能。若果今天你的著眼點只在銷售，疏於跟進服務流程，或客⼈感受不到你能在未來跟進服務，就很大機會被時代淘汰了。

第⼆點：以「無」取勝，「無中生有」、「無微不至」

另一方面，文中曾提及的三種科技產物均未能做到「無中生有」的創作。退⼀步說最接近的都是人⼯智能以輸入的範疇去搜索類似的東西做整合、東拼西湊形成的。雖說銷售員眼中客人的問題個案都是千篇⼀律，但在每個客人心目中他們都是獨⼀無⼆的、有著自己的經驗自己的故事，我們未能令到他們感受到我們的重視，為他們提供專⾨量身而設的推薦，做到個人化的選擇，我們就注定會被淘汰了。

承上，我們亦需要有自覺，我們自己的專業，除了滿足客人已知的需求，還要教育他們未知的事情，又以本行為例，如果我們的⼯作只做銷售，放棄為客人做規劃，提醒客人忽略了的人身風險，不能為他們提供全⾯的綜合分析和意⾒，容許他們用工餘時間，業餘的技術為自己做規劃，那我們就是失職，活該被人工智能取代了。正所謂忠言逆耳，我們可以逼使客人做他們不喜歡但有利於他們的決定，但人工智能就不能了，因為主導權都在客人手上。

第三點：只有「人」最了解「人」

雖然筆者上⼀篇寫得機器有很大的發展空間，然而有幾點是機器不可能戰勝人的服務。就算人工智能再強都好，相信大家面對疾病的優先選項都是會找醫生求醫，面對司法問題都會找律師求救，有稅務問題都會找會計師去處理，為何？因為事關重要，你除了需要解決方案，還需要⼀個明顯給你信⼼的人去處理問題，機器是永遠不能給你「信心」，它只能忠實執行你給的指令，然⽽如果你懷疑自己有重病的時候，你是否可以有信⼼⽤Google給你的⽅案去自行買藥就醫？你可否⽤ChatGPT為你打官司？另一⽅⾯，今天我們在網絡上的各種⾏為都受多方面監視，言行都會留下足跡，如果你今天想跟人討論自己私密的事情，除了實體會面（極端點還要把手機關了才聊！）找人傾訴，你根本無辦法肯定自己的事不會被廣傳出去，這亦是我們作為銷售員才有的「道德觀」，只有人性才可以使客人感到安心。

總括而言，如果你現在身處的行業，你日常做的銷售模式根本無法突顯作為「人」的重要元素，你就必須盡快轉型，趁著人工智能和大數據的魔掌還未觸及你的飯碗時來個大變身！







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