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不知道大家有沒有為客人做過一些非常窩心的服務，又或者親身感受過被窩心的服務過？筆者最近就有一個很有趣的親身經歷。

話說早前有位朋友快要生日，筆者與好友就一起去一家西餐廳慶祝，該餐廳也算出名所以我們很早就預訂了位子，當晚亦座無虛席，本地人和非本地人都很多，而侍應生主要都是說英語的。

由於全枱都是男人，又認識了太久，就沒心思搞那些生日蛋糕或特別慶祝甚麼的，純粹聚一聚意思意思。由晚上七時左右筆者就與其中一位好友先到了，當晚似乎也有不少人是特別日子來慶祝，而似乎不止我們是與朋友慶祝生日的，為何我們會知道？因為由我們剛坐下那一刻我們就聽到有一班侍應捧著點著了蠟燭的甜點走出來，其他侍應則在一旁高唱生日歌為那一位主角慶祝，這本來是一件很普通的事。

在我們來了不久之後有一對外藉情侶都進來用餐，而很快那位女生也收到一支生日歌和一個甜品，由於她太開心就高呼了幾聲還手持手機拍照，一直向侍應說多謝，看得出那為女生很高興，旁邊的男生也應該下了些心思哄女友或太太。之後對那個女生更詭異更難忘的事情就來了。

由八時起，大家用膳都差不多都開始上甜品了，自那時開始差不多每隔15分鐘就會聽到有一枱大聲唱生日歌，到差不多九時左右，即我們進來兩小時後，差不多每枱都發生過一次這件事，連不關事的人們（亦即其他枱的人）也開始大聲高唱生日歌，氣氛本來是相當好，但那位自覺特別被優待的女生就面色越來越差。一開始她覺得很巧有人跟她差不多時間生日又同一家餐廳慶祝，到第三第四次時就已經很沮喪的模樣。

回歸正傳，有時候一些客人會被一些貼心的服務打動，為此動容留下好印象，更可能會因此當刻對你打高分，對你的品牌評級提升自此變忠粉和開始轉介紹，但這招並非對所有人或所有情況都適用，有些人需要非常獨有獨佔的優待，你要令他感受到全世界唯有他對你最特別，否則就弄巧反拙，所以你在安排一些服務，如生日祝福、節日祝福、過時過節送禮等，你花的心思並不在物件本身，而是你要著眼點讓他知道這是你為他特別做的，是獨一無二。如果你是量產批發而且轉眼就看到Instagram 上有其他人拿著，還要標註了你，知道你並不是真心當他獨一無二，那他可能就會因愛成恨了。

不過有時候這種現象也有另一個好處，當晚原本我們沒有打算吃甜品的，就單單因為太多人有唱生日歌（筆者也無法考究他們多少人是真的生日，還是真的有人湊熱鬧），我們也受「群眾壓力」影響，特意讓我們的好友感受一下被人圍著唱生日歌的感覺而下單叫甜品。

事實上，如果你能讓客人感受到自己其實也受很多人關照，很多人會給你轉介紹或新生意，讓他們重新認知原來你也是件寶，或者原來大部份人也會這樣做，變成常態（norm），的話，可能就會為自己帶來新生意。

最近香港發生太多可怕的事，大家可能心情都比較沉重一些，故此希望藉著一些趣聞讓大家舒服一下。踏入六月，2023 年已過一半，希望大家工作都順利，身心都健康，下回再見。







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