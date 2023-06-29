加入最愛專欄 收藏文章

正所謂「寧欺白鬚公，莫欺少年窮」，進入銷售行業的人都希望是憑自己實力、努力，創一番事業，然而「少年窮」不可欺是因為年少有資本去闖去犯錯，但不代表年少必然會成功。我們必須在適當的方向努力才可真正達至成功。

今次我們來探討如何從真正意義上的自省，或為自己的同事檢討，來達致實實在在的進步。

要量度一個人的成長和進步與否，首要條件我們需要一個可量化的目標和時限，以本行為例，可以是一周、月或季做時限，以客戶數目，佣金數，保費額等做營業的目標來量度。沒有量度單位，就沒法估量自己進步與否，沒有時限，則沒有檢討的時機，就失去檢討的意義。比如說有人說他有方法賺一百萬，沒說用多少時間，那我們根本無法判斷那人的方法是否值得參考和學習，但如果他說有方法助我一天賺一百萬，那就不同了。



《輸贏》劇照

有了可量度目標，有時限，我們就可以為每個時段作檢討，而檢討三大要素的第一要素，就是「結果」。「結果」只有達成和未能達成兩種，而「結果」必然是中性。然後檢討方向就分成兩邊，如果是達成，就要知道他做了甚麼以致他達成目標，在此其中一個重點是要他指出他有參與的部分，而非環境或運氣成分，原因下面會詳述；如「結果」是未達成，那就要問他一句，「如果重做，你能否做出不同的結果」，這問題就能該他自行反思未達成的原因在自身，抑或外在因素，如果重做都不能做得更好，要麼是他處事方法或認知上有誤，但他已盡了力，要麼是他沒盡力，而引致結果未如理想，那就不是方法環境問題，而是心境問題。

而另一方面要探討的元素是「體驗」，「體驗」是情感上的，是深刻的，要了解他中間的一些感受主因是「體驗」是比較刻骨銘心，是能刻入記憶的，「結果」已成事實，過後可能毫無意義。然而「體驗」帶有情緒，故此更能留下印象，做經理或需要自省時切記，檢討過後情緒釋放完就要放下，然後進入下一環節。

最後一環是「學習」，無論「結果」如何，每次的行動都理應有學習，成功可以學習該複製的地方，故此對應上文，如果檢討成功「結果」時只能說出環境因素或運氣，這些既不能複製，則沒有學習之處，二來就不能幫助建立自信，則成功了，自己做對了，但就未能認可自己，故進步空間就減少了。另一方面，如果「結果」未達成，但只顧歸咎環境，忘卻自己做錯的決定，則很難在失敗中學習，未能將此化為食糧使自己避開問題，妨礙自己進步。

檢討完以上三大要素，我們就能有效修定行動的計劃和目標，使自己重新出發，上次成功的話，可以建立信心，相信自己能力策略，同時可挑戰自己調高目標或縮短達成時間；如果上一次是失敗的話，亦可藉此修訂計劃，為下一次的成功埋下伏筆。

以上檢討方法只要持之以恆，每論做銷售亦或任何長期訓練均會適用，借住自我反省而使自己每天都進步，從而長遠達成自己的目標。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情