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筆者有天從中環威靈頓街走到港鐵站乘車回家，途中想買飲料，就在路上找便利店，而這七分鐘步程中筆者路經了五間便利店，當中有四間是「數字」牌的。

這觸發筆者想起早前與某朋友的對話，當年筆者很想招募對方，對方的回應是：「Brian 乜你覺得保險仲有得做咩，依家香港人邊有人未買保險，唔買嗰啲都唔buy，飽和到咁點做？」

筆者當日並無試圖說服對方，而他亦最後無入行，但事到如今，對比一下這七分鐘的經歷，筆者又有不同的體會。

圖片來源：Unsplash

1. 做生意的機會是留給「相信」商機的人

筆者不知道中環站跟香港站的人流吞吐量有多大，當中有多少人從哪個出口出入，當中有多少人有便利店的需要。憑依稀印象，中環和香港站地底地面再加站外五分鐘步程內的商場地舖，應該起碼有十間以上便利店，而大部分都是「數字牌」，貨品一樣，裝修一樣，基本上唯一差異就是收銀員，你可以因為這位哥哥今天態度不客氣，多走三分鐘幫襯另一間。

做便利店需要囤貨、租金、加盟費，開左一個競爭這麼大的環境，換著有人邀你這樣做你肯定會覺得發了瘋；但同時現實就是有很多人看好市場繼續衝進去，商業社會的現象很簡單，存在即合理，沒有人做蝕本生意，今天仍有十間便利店圍著中環，就證明市場有需要，肯開的人有錢賺。證明他們賭贏了。

很多前輩常常分享，如果有一門生意你能計算到穩賺，那憑甚麼你覺得是由你來，不是外面的人做？生意就是風險，有危就有機，你進入市場才知道有沒有商機。

2. AI 同網店會趕絕實體店

另一方面自從人工智能面世（AI），一些低技術工作很容易被淘汰，做銷售員也很快被淘汰，因為網店經營，演算法的加持，很快地面對面的銷售就興盛不再。

筆者又再用以上例子提出不同的見解。

這其實是定位問題，有些事情的本質是難以被取代，當日筆者需要即時立刻在最快速度找到飲料，這個「方便」和「時效性」是網店不能完成的，便利店的「便捷」與在家可以購物等待貨物上門的「便捷」並不相同，相互之間是處理生活上不同的事。

正如筆者身處的理財行業，很多客戶需要一位顧問去購買的原因是因為人可以「主動」及「積極」地跟進服務，你會有一天放心把個人資料和重要的付款資料全交給AI 去幫你購物嗎？你寧願當面找人幫你去做投保申請，把艱辛的資訊內容消化後轉達給你，讓你只做決定下單，而售後要理賠時又能幫你在院前院後打點一切嗎？至少今天的醫生護士都不是AI，他們也寧願與人溝通。

老實說筆者都不下一次撰文寫有很多看似簡單的工作AI 短時間之內不能取代的，希望這兩個小分享能幫助大家，在面對準招募的異議時能有辦法招架。







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