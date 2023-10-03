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現今網絡世界「輕娛樂」盛行，甚麼「迷因」圖（MEME）和短片（或內地稱短視頻）充斥手機平台，最近筆者就看到有兩個段子，既好笑又引發筆者一些關於銷售工作的聯想的段子，今天和大家分享一下。

包裝的逆向思維

我們去應聘面試，一般都會認為個人履歷表就是第一步的包裝，亦是我們見工時給予面試官的「第一印象」，因為發履歷表就是我們唯一主動接觸到公司人事管理部的方式。然而我們都心知肚明，每家公司的人事部，除非收到的履歷太少，或是人事部的人太閒，否則都不會逐一篩選，筆者聽過有不少情況是面試官隨手抽幾張就邀約面見，你寫得多漂亮都進不了面試環節。

早前就看過一個迷因圖寫著，外國有位仁兄買了40盒「冬甩」（Donut），把40份個人簡歷放入盒中，寄去40家公司，並在盒上寫道：「大多數的履歷都進了垃圾桶裏，而我的履歷則進到你的肚子裏。」然後他收到了13家公司的面試通知。

（圖片來源：Unsplash）

當然筆者不知道最後他是否能進到他心儀的公司，亦不知他本人是否極優質的人才。筆者可以肯定的是，他用最直接的方法逼使他的目標對象，即人事部觀看他的履歷，即拿到機會去銷售自己，甚至乎他會令對方留下極深刻印象，至少誠意搭夠，創意滿分。放回我們日常工作中，其實有時候我們在競爭激烈的市場中要令客戶留下深刻印象，的確需要花心思，為客人留下價值，自然就會有見面機會了。

儀式感的重要性

曾在社交平台上看過不止一次的短片，是一些爸爸向其他家長的建議，說要為女兒在生活小細節上製造儀式感，生日要特別過，要對她好一點，不然別個追求者輕微示好，她就以為那是唯一，那是愛，女兒很容易動情被渣男搶走。

筆者初為人父剛好生了女兒，有點身同感受。對自己兒女好一點其實也是價值觀建構的一部分，做得太好又生怕他們被寵壞，做得太少又怕將來他們長大有比較會自卑或上述那樣，容易被騙走。

放回我們的日常工作，其實對自己的下線同事也是如此。筆者曾停不少同業訴苦，其中一個聽到他們離職的原因（未必是最重要，但是積怨最大的其中一個）就是上線對自己不好。值得留意的是大部分情況其實都不是真的對自己不好，老實說這個行業的本質是共贏，上線不帶下線，下線沒業績上線也不會有錢收，這是不合邏輯的。

真真正正發生問題的地方有時是一些比較儀式感的事，例如同事做了一些很艱辛的挑戰時，除了言語鼓勵，又有沒有一些其他表示，哪怕是一封嘉許信又或者簡單一頓飯也可以。

風平浪靜的時候，同事只要能做生意其實沒人會想離開的，真正的難題是遇上風浪時，同事面臨重新再選一次的可能時，他又會否把你納入為他唯一選擇的時候。留人的能力就在此時能體現出來了。

今天分享就到這裏，希望大家在最後一季都快人步，理想達到。







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