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近年常常聽到有人說要「說好xx故事」、「唱好xx」。事實上說故事是否重要？在其他層面我不知道，但在建立個人品牌，以至增加銷售機遇來說，這絕對是一個很好的方法。

小弟在近年因為興趣使然多了接觸不同的酒類，亦因此接觸到不少收藏家及銷售員。初初開始了解的時候，我以為這只是關於味覺上的享受，所有的知識是關於味覺上的刺激。後來發現整個品嘗體驗中，很多的品酒師或銷售員都會很擅長說故事，而這些故事中不期然也會使整個品嘗過程中有很多不同的新感受，更重要的是故事會使我們感覺對手上的杯中物有更深了解，好像看到它的製作、它誕生的過程，使它的層次提升。

而以上的所有動作都會使我們好像對該品牌加深認識，這就是品牌銷售的最高技巧。實際上到手的物品根本沒分別，但因為過程你多了一個銷售體驗和故事，你好像對它有更深了解，留下更強印象，所以你會回頭再買的可能性就會有所提高。

（圖片來源：Envato）

那一個好的故事有哪些元素呢？小弟聽了很多遍，綜合了幾個重要元素給大家做個參考：

好的故事必定有起、承、轉、合四步，太平鋪直述的不是故事，是報導，很難令人留下深刻印象。有起有伏才會使故事更有張力更容易令人記得。就以小弟的感受為例，很多時候在品嘗的時候，聽到主持提及到這個年份很特別，因為該廠在那一年遇上巨變，可能時停廠前最後一批酒、是莊主易手前最後的作品，頓時為大家多了一份感覺，因為你會覺得手上的酒罕有度提高，不管它合不合你口味，你可能都會更珍惜每一口的體驗。

另一個很好的元素，就是在過程中可以加入一些銷售營商理念的情節，譬如：某某酒莊莊主當年對酒的品質有很高要求，不惜工本也要推很有機耕種，所以使成品怎樣怎樣。比起直接說因為這家酒廠有使用有機耕種會更使人容易代入。活用至我們行業的例子有：我會加入這個行業是因為我是保險的受惠者，我的父母曾經因為有買保險而省卻一大筆的醫療開支。這個簡單句子已向準客人說明了：不用質疑保險的功效，因為這是我親身經歷。這比起一味跟客人說一些「阿媽是女人的」道理更為簡潔有力。

所以說，學會說故事是非常非常有用的一件事，這絕對能幫我們的銷售業績更上一層樓。







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