想招聘全情投入人才，面試者卻全想做part-time？與其說服他們轉全職，不如先做好一件事

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今年我們的團隊重點核心做招募，希望能乘著上年的好成績積極擴充，在開始了一季之後發現有些同事一直招進來的都是只想做part-time的同事，其實這不是大問題，問題是招募者並不想這樣做，他是想招一些真正全情投入，成為團隊核心成員的人才，結果卻未如理想，以下是我們做了一季的檢討後得出的一些招募的小心得，希望能跟大家分享。

先要搞清楚其實part-time本身沒甚麼問題，很多人做slasher都可以在本行很成功，只要他們能適當分配時間，有清晰的發展藍圖就可以了。招募者怕招到part-time的主因是管理上會比較困難，而且擔心該同事因為有多份事業而失焦，最後淪落為「有單就交，沒單就消失」的狀態，然而因為失焦他們亦不會努力去經營，變成惡性循環，最後就解除合約。

其實不同團隊有不同的管理方式和成功的方法，筆者的團隊會討論以上情況主因不是在於「part-time」的準招募，而是要為招募者做檢討，因為他的預期是招募核心成員，一個全心全意投入行業的人，而非part-time，因為這會成為將來擴大團隊的助力，因為團隊中的師兄師姐會幫手帶其他新人，變相可以借力來使招募及培訓變得容易。但他招來的都不是核心成員，就與自己建立團隊的藍圖有點背道而馳，這個落差才是最大的問題。

最後我們發現其實源頭來自招募者的招攬話術，亦反映招募者信心不足，可能是對自己的發展覺得不夠理想不敢去跟準招募說辭退現時工作放棄穩定收入；又可能是因為招募者對自己前境沒清晰規劃，不去引導準招募長線發展和追求成長，所以他們選擇了最直觀的即時回報作為擇業唯一條件，就選擇了做part-time。

所以其實根本性問題我們要處理的不是如何說服part-time們轉為全職，亦不是要做招募的配套話術，最需要的原來是針對性地去先對我們的招募者們作培訓和加強他們的信心，讓他們不要取易捨難，專門找一些相對低轉工成本的人作自己的核心成員，反而應該重點開發自己需要的目標市場。

希望本篇文章能對大家在招募過程中遇到這類問題提供一些啟示和幫助。祝招募順利，團隊蓬勃發展！







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