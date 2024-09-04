營銷策略｜喜劇演員搗亂參賽竟贏健美冠軍？選對市場比奮力拼搏更重要！教你3招揀定合適市場拓展業務

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在商業競爭中，選擇正確的市場往往比在競爭激烈的市場中奮力拼搏更為重要。這就像2011年澳洲喜劇演員Hamish Blake贏得紐約健美比賽冠軍的故事一樣，讓我們來看看這個有趣的案例。

Hamish Blake，作為一名喜劇演員，並不具備專業健美運動員的體型和訓練背景，甚至乎可以說是完全沒有為這個比賽做任何準備，純粹是為了來搗亂而參賽，在場的所有參賽者完全不知他跑來是幹甚麼的，評審更加對他的舉措不以為然，有些甚至覺得不滿。

然而諷刺的是，由於他是整個比賽中唯一一位超過二百磅體重的選手，他成為了該量級唯一的一名選手，而基於比賽的賽制，評審們極不願意之下也必須要頒發冠軍頭銜予Hamish本人，而他亦在毫無準備之下成為了該年度的冠軍。

最後他更可以開玩笑說，這個冠軍不是訓練回來，是靠「吃」回來的。

雖然筆者完全不支持鼓勵上述行為，這樣有違該項項目的體育性質。但從本質上來說基於這個賽制又啟發了我們一件事，哪怕全世界都不會看好你，哪怕你沒有本錢甚至乎沒有用大眾價值觀中的方式去努力，只要選對市場，我們都可以突圍而出。確定選擇合適的市場是銷售成功的關鍵一步。以下是一些詳細的策略建議：

市場調研

首先，深入了解市場需求和競爭環境。這需要對消費者行為進行分析，找出哪些需求尚未被滿足。透過市場調研，你可以識別潛在的機會，並了解競爭對手的優劣勢。這樣的資訊將幫助你制定更有效的銷售策略。

差異化定位

找到自身的獨特優勢並在選定市場中強化這些優勢是至關重要的。這可能涉及產品的創新、服務的獨特性或品牌的獨特價值主張。通過差異化定位，你可以讓消費者在眾多選擇中優先考慮你的產品或服務。

靈活應對

根據市場反應快速調整策略，保持靈活性非常重要。市場需求和競爭環境是動態的，因此企業需要能夠迅速適應變化。這可能包括調整產品特性、改變定價策略或更新營銷手段。靈活的應對能力能夠使企業在變化中保持競爭優勢。

這些策略將幫助你在合適的市場中取得成功，並有效地拓展業務。

Hamish Blake的故事告訴我們，選擇正確的市場能讓你更輕鬆地贏得成功。對於企業而言，找到合適的市場並專注經營，往往能夠帶來意想不到的成果。希望這些啟示能幫助你在市場拓展中做出更明智的決策。







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