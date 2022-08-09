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最近擾攘了全世界人心的女士，以粉紅套裝下飛機，漆黑中的粉紅，被人形容為溫柔的、溫和的。

提到服飾的色彩，有色彩訊息的傳遞，可能是訊號，可能是心情。更有可能是「工具」，舉些簡單例子如：

藍色：冷色系，在北美洲及歐洲，代表冷靜、理性、沉穩、誠實、值得信賴、有助穩定情緒；可以演化為粉藍色、海軍藍色、天藍色；隨著色度變化又有另一些信息的展達，藍色也代表憂鬱。然而某些國家對藍色又是另一番解讀，在土耳其、希臘、伊朗、阿富汗和阿爾巴尼亞都很常見藍色眼形護身符，被認為可以對抗邪惡，可以治癒和驅邪。

（圖片由作者提供）

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紅色：暖色系，代表熱情、積極、奔放；西方人喜歡或穿上紅色會展現十足自信、充滿鬥志、野心、強勢、愛、能量；紅色也是危險及警告的信號；在中國傳統文化中是四象之一朱雀，代表的顏色是紅色。紅色也代表吉祥的意義，在中國的誕神、傳統中國年、節日慶典，都以紅色來裝飾；又比如在婚禮都喜歡用紅色裝飾，是吉慶滿堂之慶典氛圍。五行中的火對應顏色就是紅色，八卦中的離卦也象徵紅色。

（圖片由作者提供）

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粉紅色：暖色系，在西方是與權利相關的顏色，亦有「軟化攻擊、安撫浮燥」，紓緩壓力情緒及放下戒心的用意。2013年瑞士心理學家史貝絲（Daniela Späth）將瑞士的10所監獄牢房漆成粉紅色，並稱其為「冷靜粉（Cool Down Pink）」；根據史貝絲的研究，粉紅色確實有紓緩情緒的功效。

（圖片由作者提供）

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在中國文化中，粉紅色又叫桃花色。粉紅色（桃色）可以象徵女性，如白居易《長恨歌》中有：「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」；另「人面桃花相映紅」的詩句，以桃花比喻女人，是因為女子為修飾自己而施用粉紅色胭脂，臉色白中透紅，可與美麗的桃花相比。

如果單純以身上的顏色來論或看懂一個人的心態狀態，那可能是被「中伏」，因為這有可能是一個「手段」、可能是一個可以矇混的層次。

穿上身的顏色，可以是一項被刻意利用的「工具」，不等於內心真有這份色彩的本來意識。一個強悍的人，慣做惡事壞事，難道穿上粉紅色，就代表他/她溫和溫柔可愛嗎？其實可以用機心算出來做出來的，但並不表示表裏一致。

就像一把刀，功能本來是切割，不同運用方法就是差之毫釐繆以千里。運用在切蘋果，是平常的生活運用法；但運用在兇人、傷人的話，那是令人受傷害的不法運用行為。

總結一句，選色彩，可以是手段；看色彩，眼見不一定為真實。







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