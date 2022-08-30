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聚會中幾位成熟的父母朋友在「呻」出心底話，覺得他們的女兒「有病」！這個還要是「廣泛傳染性通病」——就是有些女孩子好似著了魔，一窩蜂的穿yoga pants，著出去搭地鐵、去行街、食飯……yoga pants是運動功能褲，不是只應在運動房內穿的嗎？父母見到自己女兒穿上瑜伽褲好似「冇著褲」般，還大搖大擺周圍去，心中忐忑，勸又勸不出口，講了也會話你上一輩唔識潮流！

（圖源：網絡圖片）

隨著疫情改變生活，衣著新常態是舒服、自在、耐洗、快乾，加上運動風氣愈來愈盛，運動除了是健身也是潮流及生活態度。畢竟有運動習慣的人，精神力量不僅看起來健康，更活力充沛，有著自律及平衡的生活模式。運動服廣受歡迎也是可以理解。幾年前開始隨時走在街上、商場，甚至公司內，都會見到遊人，或文職人員，穿著緊貼全身的gym或yoga wear，貼到如皮膚一樣的將體態的玲瓏浮現，絲毫不遮不掩的也見不少，而這個風氣到現在仍然高企！

瑜伽褲是專為做瑜伽運動而設，或在健身房中多項運動都很適合以這著裝進行。不少女孩子卻將之當作smart casual 來穿出街，如以上所說游走搭地鐵，或與朋友聚會等。有時更會見到辦公室內的文職人員也是穿上超貼身的yoga pants返工！這種著裝，就是不合正道，難免惹來不少人側目，理由是：

1. 超貼腿的瑜珈褲讓你的下身完全現形，走在公眾場合，有失雅之狀；

2. 對瑜珈褲的狂熱去到不分場合不分身份，是不知分寸，有失智之感；

3. 對個人條件及個人尊嚴沒有界線之分，欠禮也欠自知之明，有失知之況；

（圖源：網絡圖片）

（圖源：網絡圖片）

以上情況，可以想像到女孩子在任何場合不放過穿上yoga pants的心理反射是覺得自己的體態線條及肌肉緊致fit到爆！也覺得著裝很性感，或會迷倒很多異性及同性目光，一定是有份「優越感」才會令她這樣著迷。關鍵是也有欠自知之明的也犯齊以上三個狀況，是自我中心？還是「任性」？

上班合不合適穿這類yoga pants運動服？如果是在健身行業、運動行業、運動服或運動品行業、健康運動活動、舞蹈行業、表演行業，模特兒行業及相關活動項目，那是合情合理也合型合格相對應的職裝；如果yoga pants運動服出現這些行業以外的工作，欠缺了合規合正道的理由。職業形象有其規範，如果沒依規、沒理據、沒職場風範、沒專業規格，就會走向沒約束，終究致亂的景況。

職場上講究禮儀，禮儀的禮也是講究內心的態度，顯現約束力量，儀是儀軌執行；如果有女同事穿瑜伽服返工，管理層如果可以列出一些約束方案，提出一些適合職場的得體配搭，既滿足同事自己，也不致顛覆個人及公司的職場形象，例如；

1. 選擇有圖案的yoga pants，可以減少下體纖毫畢現的注意力；

2. Yoga pants外加裙，或較有高品質感的長外套；

3. 職場中不是人人都可以穿運動服上班，公司宜列明誰可以，誰不可以；

（圖源：網絡圖片）

提供著裝課堂，引導同事受眾明白甚麼是職場服裝，甚麼是商務便裝，甚麼時候穿甚麼樣的裝束，甚麼人、甚麼場合應如何選擇如何穿得有利自己有助公司有助營業，甚麼著裝不恰當，甚麼裝扮會影響自己又影響別人。

建立良好規模要十年，要「亂化」可以是十個小時。值得三思及撥亂歸正。







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