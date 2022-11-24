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隨著社會進步，商業社會走向科技化，然而卻很少人會選擇去務農，可是這一位90後的青年人 - 新型職業農民Victor羅偉特，特意到內地研究節能環保的魚菜共生科研技術，在一大片農地上努力耕耘，成就岀不一樣的未來。

本港進口蔬菜中，有9成是來自內地，每日進口蔬菜量超過2,000多噸，但隨著人口膨脹及氣候變化等因素，亦影響著我們的糧食供應。Victor 在研發的過程中經歷過無數挫折，但仍然無畏無懼，努力耕耘，現在的他已做到年產6,000噸供港蔬菜的佳績。

6年前，Victor與兩位同伴在江門創業，一切由零開始，在沒有資金、欠缺技術及經驗的情況下，他每天埋頭養魚、種菜及做實驗。在魚菜共生系統之中，魚跟菜互相依靠，而現實生活中，Victor從當地農民身上學習到基礎農民的知識，令Victor領略到改進方法；而當地農民亦靠著Victor，將分散土地集中來種植，擴展規模，帶動多達251戶農民增加收益。

Victor的魚菜共生項目，至今已經成功申請4項國家發明專利及3項實用新型專利，Victor更獲得第24屆廣東青年五四獎章提名獎，成績備受肯定。此外，Victor亦帶領團隊義務為香港學校和社區團體，合共超過8,000名港澳青年去到創業園區交流學習，推廣粵港澳大灣區建設。Victor認為在未來的選擇只要相信自己，追隨自己的內心，一定能夠尋找到機遇，發揮自我價值！

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation













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