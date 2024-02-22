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速度滑冰選手朱定文Sidney，自小熱愛冰上運動，22歲已經在2022北京《冬奧運》開幕禮擔任持旗手，他更是香港速度滑冰學院創辦人，一心將滑冰運動發揚光大。運動了得的他，也能好好兼顧學業，更曾經榮獲《少年科學家》獎，可謂文武雙全。



年紀輕輕的他，無論在運動場上或人生舞台，亦不斷努力超越自我，早已寫下輝煌的一頁。不過他在追夢的路途上，同樣面對不少挫折，香港一直缺乏正規訓練場地，所以從少便要到內地受訓，而東北就是他其中一個重點集訓基地。2018年平昌冬季奧運會資格賽之前兩個月，他的右邊小腿受傷，更不幸出現3處骨折，幸好在人生低谷，他又遇到一位重要恩師—孫丹丹，陪伴他克服傷患。



不少運動員往往要在運動及學業兩者之間作取捨，而Sidney就將兩者都做好。作為速度滑冰選手，他希望這項運動能夠於香港普及，於是他與教練及朋友，在2022年開辦香港速度滑冰學院，將運動推廣給大眾，他付出努力，一步一步造就今日的自己。

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation







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