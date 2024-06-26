【平凡人．不凡事】港青成內地律師！ 廣州執業林廣健：「能力決定你的下限，機會就決定你的上限，在機會來臨之前，好好提昇你的能力。」

加入最愛專欄 收藏文章

北上創業打拼的港人，不但要克服兩地文化差異，也要面對跨境法律難題。在重慶西南政法大學畢業的香港青年林廣健Elvis，現在在廣州一間律師事務所工作，多年來一直為港資企業擔任法律顧問，提供開業、融資、稅務籌劃等企業法律服務。Elvis希望運用自己學到的知識，為在內地追夢的港人提供最強後盾！



Elvis在內地知名法律學府西南政法大學畢業後，選擇到廣州成為職業律師，但是就業初期卻遇上重重困難。幸好，機會是留給有準備的人，數年前在知名度並未打開之前，他決定再進修，修讀暨南大學政治學博士學位，實習期間遇上同樣來自香港北上創業的先行者，他的恩師孫弘睿。



人在異鄉的他得到恩師雪中送炭，Elvis深為感動，更加令他覺得要向北上的港人伸出援手，在內地生活的第12個年頭，Elvis多次為港人解決跨境法律問題，每個案件均對他意義非凡。事業走上軌道，Elvis現在還有另一個身份，就是粵港澳青年創業導師，為港澳青年分析創業前景以及內地法律問題。



作為過來人，他認為：「能力決定你的下限，機會就決定你的上限，在機會來臨之前，好好提昇你的能力。」







WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天) ► 火速行動