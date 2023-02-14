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懂得穿搭，不但能夠散發自己獨有的氣質，更會看起來有朝氣更年輕，平實服飾也能穿出時尚感！有些人隨著年紀增長，會出現衣著與年齡及工作崗位不符的迷茫期，加上生活新常態下衣著有偏向休閒傾向，即使職場經驗如何豐富，休閒感太強的衣著也會令人顯得散漫起來。不同年紀及崗位的職場人士，可藉由「簡潔服飾」入手打造出低風險又得體的職場休閒通用造型！

「簡潔」並不等於休閒或廉價！

簡潔服飾是不受潮流影響，是任何人穿起來都不會產生怪異感的得體衣服及飾品，無論外套、上衣或是牛仔褲，剪裁合身看起來整潔而且屬耐看耐穿款式，設計不會過於前衛偏鋒或寬鬆。簡潔服飾能夠變化出不同款式及感覺，是可以長久穿用百搭的衣著方式。

以下是「簡潔服飾」的基本單品建議，可以按適合自己的體型及喜好愛來蒐集，本篇先為女士們介紹：

1. 金屬色（Metallic）鞋子及小手袋

金屬色鞋子及小手袋比想像中容易配襯！金／銅色能增添高貴感，銀色則比較俐落；色調而言，金／銅色更合適暖調人或暖色系穿搭，銀色更合適冷調人冷色系穿搭。一套穿搭最安全是一個位置使用金屬色，假如鞋子、手袋及飾品同時都是金屬色，建議最好是簡單款式、小面積及非閃亮材質，主要是避免過多金屬色同時出現而顯得老土。

我絕對是金屬色鞋子的支持者，比較喜歡霧面非閃亮光澤材質。第一雙淺金色平底鞋鞋已購入多年，無光澤感覺比較樸實恆久不過時！而第二雙是極度推薦的百搭金屬色鞋子 - 幻彩色經典款抽踭鞋（Slingback），混合金銀及其他顏色，最愛它是不論穿著任何顏色服裝都配襯得到；第三雙金屬色鞋子是我個人色系最配的冷色系——銀色方踭搭帶鞋（Mary Jane），與灰、白色服裝配襯不用多費思量！

金屬色鞋子配襯7分或9分闊腿褲、中長裙或牛仔褲，絕對是增添時尚感的好幫手。

手袋方面，容量大可放文件的Tote bag以霧面香檳金（淡金色）或霧面銀色最為容易配襯，較小面積的手拿包或小廢包，就讓它的閃亮成為點綴吧！

下頁睇：花俏圖紋、純白恤衫要怎樣穿？







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