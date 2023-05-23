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裳色．惜裳 - Tiff Chan

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2023-05-23Photo: The Spruce, Rakuten, Teniteo, Timhowan, UFood, WineFolly

整污糟件衫點算？公開 6大常見污漬急救大法，咖啡漬/油漬/唇膏漬都搞掂！

#除污 #去污 #污漬 #急救 #咖啡漬 #油漬 #唇膏漬

 

污漬急救大法︰食物油漬

 

1.    用紙巾吸去油份

2.    洗潔精（或梘液）及清水搓洗

3.    棉花棒／牙刷加少量洗潔精，在污跡處順著衣物紋理輕刷後沖水

4.    正常洗衣程序清洗

 

 

污漬急救大法︰咖啡奶茶漬

 

1.    紙巾吸去咖啡水份

2.    清水在污跡的反面沖洗 (或使用沾濕的紙巾印走咖啡／茶）

3.    高油份的咖啡或茶（即加了牛奶）需以洗潔精先洗去油份

4.    塗上梳打粉靜待10分鐘

5.    用牙刷在污跡處順著衣物紋理輕刷後沖水

6.    正常洗衣程序清洗

 

 

污漬急救大法︰紅酒漬

 

1.    紙巾印乾紅酒（避免磨擦讓紅酒滲入衣物纖維）

2.    選擇一：

　　•    冷水直接沖洗污漬處（不要用熱水！污漬會被稀釋及擴散更難徹底清潔乾淨）

　　•    用洗潔精或洗衣液輕輕擦拭以產生泡沫

 

 

選擇二：

　　•    污漬處直接浸於牛奶中20-30分鐘（利用脂肪吸收及淡化紅酒中的合化物）

 

 

選擇三：

　　•    用沾上外用酒精的化妝棉從污漬處由外往內輕印

　　•    重複數次至色素變淡 （同類相溶方式）

 

3.    大量沖水後以正常洗衣程序清洗

 

 

污漬急救大法︰唇膏、粉底、防曬乳、眼影漬

 

1.    污漬處直接塗上洗潔精輕輕搓洗

2.    正常洗衣程序清洗

 

 

污漬急救大法︰原子筆漬

 

1.    用棉花棒沾外科酒精或洗甲水慢慢擦拭

2.    清水直接沖洗污漬處

 

 

污漬急救大法︰血漬

 

1.    冷水直接沖洗污漬處（不要用熱水！血液中的蛋白質會變成固態更難徹底清潔乾淨）

2.    塗上洗手液、肥皂或洗衣液後等待5-10分鐘再搓洗

3.    再用冷水沖洗後以正常洗衣程序清洗

 

 

　　污漬停留的時間越耐就越難去除，所以行動必須快狠準！為了不讓心愛衣物報廢，我常必備一支急救去污筆，回到家再洗一遍污漬不留痕！盡快處理加上用對的方法，再不用因為污漬而掉棄衣物了！

 

 

 

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