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炎夏酷熱難耐，男士們穿西裝更是苦不堪言！如何能保持專業外觀同時感到舒適？一件適合的內衣能影響體溫和舒適度，重要性不容忽視！

商務恤衫下為何要穿內衣？

穿內衣是基本禮儀，還有它的實際功能：保護恤衫不被汗漬和皮脂弄髒，同時防止背部和腋窩的汗水粘在皮膚上，功能性內衣還具有散熱及抑制難聞氣味的作用！

白色是最好的內衣顏色嗎？

白色內衣在恤衫下會被清晰可見，因為它比我們的膚色淺色很多，所以變得明顯。最佳顏色是皮膚色/ 米色，在任何恤衫下都有極佳的隱形效果，但我發現在港比較難買（同品牌於日本台灣長期有售，這點我覺得蠻奇怪的 ）！因此其次推薦：淺灰色！它與皮膚色比較接近，相比白色內衣，無論是白恤衫、條紋還是彩色恤衫，表面都不太會透出它的顏色和邊界。

普通T恤可以嗎？

即使是白色T恤也不適合作為內衣，因為T恤面料厚實而且版型略寬。內衣應選擇合身即緊密貼合的尺碼，注意內衣的長度不應太長，避免因活動而向上滑動，在腰間聚成一團。

內衣應該是無袖的嗎？

穿背心款的缺點是腋下汗水會直接滲到恤衫，出現腋窩下被浸濕的尷尬場面！而且背心的接縫比較明顯，背心形狀在恤衫下會被清晰可見。短袖內衣在商務場合穿著四季皆宜，配合止汗劑使用效果更好！另推薦給腋下嚴重出汗者著用的「腋下防汗墊內衣」！

領口形狀如何選擇？

在不打領呔的情況下，建議避免穿高圓領款。穿著U領和V領可避免當鬆開恤衫的第一顆鈕而露出內衣領，商務場合包括求職面試必須避免學生式高圓領作打底了！

功能性內衣有哪些選擇？

夏日炎炎必須作流汗對策！一般來說汗液本身不帶有異味，但當汗液和細菌混合時便會產生異味，必須注意！

市面上的功能性內衣有以下3大類，可因應個人需要來選擇：

● 吸水速乾 - 四季舒適，快速吸收和乾燥汗水

● 冰涼感 - 穿上瞬間吸收身體表面溫度

● 抗菌除臭 - 抑制異味產生，除臭分解異味







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