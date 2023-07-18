加入最愛專欄 收藏文章

平凡造型一躍變高級! 不用花費高昂都可打造高級感職場造型，做齊以下各點衣服不再顯廉價！

職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 01︰單色服裝

運用同色系混合配搭例如奶油色、白色和米色可以打造奢華外觀；另外中性色如黑、白、灰、棕，使用同色系配搭也可以實現優雅及簡約造型。如要加入鮮豔色也無不可，注意鮮豔色作為點綴色時面績需要較小！







職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 02︰高級感面料

夏天用面料如絲綢、綢緞及雪紡都具有奢華感，它們看起來比實際價格更具高級感。將緞面半身裙、連衣裙或上衣融入您的服裝中，基本款而帶有奢華感的造型永不過時！容易起皺紋的麻質及容易起毛球和磨損而顯舊的合成纖維，相對感覺休閒平實。







職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 03︰鞋履選擇及保養

一對與服裝不搭的鞋在遠處都能被留意到，雖然今夏流行「穿錯鞋 Wrong-shoe」 風格，但衣著風格如不屬走在時代尖端者，還是將鞋與服裝好好配搭一下！要戒掉因便宜而包色的習慣，或跟隨大眾都在穿的款式！要選擇和自己衣著風格造型配合、品質好又舒適的，也勿忘保持鞋的狀態良好，鞋頭與鞋踭最容易括花脫皮或掉色，可以找專業鞋匠將破損復修。











職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 04︰配戴金屬色飾品

飾品並非越多越貴便越顯時尚，女生辦公室造型飾品最好小巧簡潔，而且配戴不多於三個位置！使用適合日常佩戴款式，例如簡單款手鍊、耳環或珍珠吊墜；佩戴過多或誇張閃爍的配飾只會凸顯自己在穿金戴銀，添齡又老土。







職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 05︰配件色調及材質協調

配件是指鞋及手袋，每當不肯定的時候，最簡單方法是將鞋與手袋採用相同色調，甚至採用相同或類似材質，例如我喜歡夏天以白鞋配白色小手袋、棕色藤編袋配棕色草鞋等，讓整體視覺有配襯過的和諧感，簡單穿著瞬間提升高級感！



職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 06︰手袋護理

昂貴手袋並非必需，任何價格類型的手袋都必須有適當保養！皮革我會使用無味無色的潤膚露作定期護理，漆皮會使用玻璃清潔劑擦亮，即使布袋也需要定期手洗！我習慣把冬天毛衣充當填充物來保持手袋形狀再放入防塵袋中，好好放於衣櫃的手袋區內。







職場穿搭｜打造高級感造型小貼士 07︰投資優質基礎單品

質量勝於數量是在預算內顯得昂貴的關鍵。基本或經典款服飾，通常指在時尚界被認為是不會過時的款式，例如白恤衫、牛仔褲、純色連身裙及西裝外套等。雖然付多點錢在某些單品上似乎有違原則，但相對大量購買快時尚商品，高質量單品在長遠層面可以提升個人氣質與品味。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情