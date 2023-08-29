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不少男士都會訂造西裝或恤衫，多數只注重面料、顏色及剪裁，有一個細節對服裝整體外觀和風格有很大影響，卻一直被低估亦甚少被討論，就是鈕釦！

最正式高級場合中，鈕釦也是一種顯示個人品味的細節，是鑑別單品價值的重要特徵之一！同樣面料、同樣設計的恤衫，只要鈕釦和鈕門不同，美感與正式感也會顯得不同。訂造時除了可以選擇鈕釦類型、顏色及厚度外，鈕門線的顏色都是可以相應配合的。以下是常見商務男士西裝恤衫鈕釦類型解說：

恤衫穿搭必學｜01 塑膠鈕釦︰功能性居多！

這是鈕釦中最基本、最常用的類型，因為大批生產而不會增加每件單品的成本，而且可以製造成不同顏色和款式， 從基本的恤衫到時尚服裝的複雜設計都會使用到塑膠鈕釦！它的存在以功能性居多並不會為服裝加分，鈕釦與服裝本身的顏色越大對比，正式感就越低！常見連鎖時裝店出售的商務恤衫都是使用半透白色的塑膠鈕釦，或有些會作特殊加工以珠光面層來提昇整體感覺。

恤衫穿搭必學｜02 牛角鈕釦︰水牛鈕最推薦！

由動物的角製成，而水牛鈕釦是西裝和外套上的最佳鈕扣。它有各種深淺的棕色，從淺米色到深棕色，顏色越淺代表越珍貴奢華。中性色與許多其他男裝色調都容易搭配，加上它的天然紋理圖案，也會用於休閒外套、褲頭及後袋中，它會為整體設計增添一絲粗獷感和獨特性。真正的牛角鈕釦可由顏色和圖案的自然變化來區分，絕不會出現完全相同顏色及紋理。

恤衫穿搭必學｜03貝殻鈕釦︰珍珠貝殼最高等級！

鈕釦中最奢華優雅的，要數貝殻鈕釦，由蠔殻、鮑魚殻、海螺殼和蝸牛殼的內層切割而成，這種天然材料還會用於高級珠寶及手錶上。因為它是由天然材料精心加工製成，所以必定比塑膠鈕昂貴，真正的貝殻鈕釦每顆光澤紋理都不同！當中以白色珍珠貝殼為最高等級，比其他貝殻鈕釦貴2 至 3倍，通常用於一些高級訂製恤衫之上。

貝殻鈕釦厚度以3mm最有質感，不會太薄也不會太厚難以扣上！天然貝殼的顏色會呈現淡淡的幻彩色，而蝸牛殼則是啡棕色的，它的自然光澤能為服裝增添優雅和奢華感，尤其是西裝外套和恤衫，是講究細節及追求精緻外觀者的絕佳選擇！







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