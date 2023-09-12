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常聽到OL說上班衣著沉悶，很想擺脫外型和路人、上司及下屬如倒模一樣的情況！這很多時是因為對自己缺乏了解，才會被每天所看到的事物同化！我由購物成癮、貴精不貴多到能夠明確認清自己和了解別人的衣著風格，絕不是偶然！現公開這些年來讓我在個人Fashion Style 中有所領悟的小技巧！

你的Style Icon是？

你欣賞哪位名人明星演員的衣著風格呢？她的形象可能說明了你衣著上的喜好，甚至某程度上也希望自己成為那個模樣！你喜歡IU李知恩那樣的鄰家女孩？像孫藝珍的溫柔知性？像Jennie 的性感甜美？還是Nana林珍娜的高冷豔麗？

把你喜歡的人物及衣著圖片存到手機內的一個獨立相簿，可以幫助你更明確自己的衣著風格。

適合你的色彩屬性是？

色彩是個人風格構成重要一環，自己也可以做簡單測試！在有自然日光的室內，素顏面向光源在鏡子面前，把不同顏色的衣服或顏色卡紙放上身上作對比。以下是建議對比的顏色組合：

1. 看冷暖 - 珊瑚粉紅 vs 桃粉紅

2. 看光暗 - 淺藍 vs 深藍

3. 看彩度 - 鮮黃 vs 淡黃

4. 看清濁 - 鮮綠 vs 灰朦綠

以對比出現的效果來判斷適合的屬性。

覺得太複雜的話，亦可以以個人喜好出發：如鮮艷色彩都傾向活力高調、 帶灰的混濁色傾向柔和簡約、粉彩或其他柔和的色調會傾向優雅甜美。

了解你的體型

很多人利用遮掩去「隱惡」但卻忘記「揚善」！我們需要確定優點，並以它為穿搭基礎，它可能是你的膊頭寬度、肩頸線條、鎖骨或前臂等，利用合身剪裁、領口線條、飾物或色彩將目光帶到你的優點位置，比起穿著寬大又暗沉的衣服來遮掩體型帶來更好的效果，服裝選擇亦會更廣泛。

根據你的生活方式

衣著風格可先以實用且易於日常應用為基礎，當穿搭得心應手時再注入不同元素。 辦公室OL一般風格會建立在商務時尚基礎上，但也需因職務需要來調整，如經常外勤需以方便為主、常與客戶會面需以體面為主的概念。在易於日常應用的基礎上加上不同材質、花紋圖案、顏色或剪裁。

建立膠囊衣櫃（Capsule Wardrobe）

花一個週末看看你過去幾年買的衣服、重複次數最多的、未拆封的、衝動購買的！從基本款混搭作基礎，找出讓你感到穿得自信的百搭單品，它不需要是流行或昂貴的！

只要願意嘗試及堅持，脫離OL倒模式裝束及建立個性化衣著風格絕不是難事！







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