加入最愛專欄 收藏文章

「美拉德」一字源自Maillard Reaction（美拉德反應），指食物加熱下產生褐變及焦化的化學反應。以深色調大地色為重點的美拉德色調穿搭現正流行，各大品牌的秋冬系列都大量地運用了各種棕色色調的層次，從濃郁的啡紅色到溫暖的啡黃色、舒適的卡其色和米色，帶出秋冬溫暖的時尚感。

美拉德穿搭｜與一般大地色穿搭有何分別？

美拉德風格的特點是「高級感且有層次」的棕色色調穿搭！層次感是大面積穿著棕色時的重中之重，可以配搭活力又和諧的點綴色如橙、磚紅等組成精緻的色調。以下三個重點教你穿出高級又有層次的「Maillard Chic 美拉德時尚」！

【色彩】

坊間常說大地色「百搭不挑膚色」，以我過千次個人色彩分析經驗，我倒認為大地色是很需要運用穿搭技巧的色系，特別是亞洲人皮膚偏黃，要穿大地色不令膚色暗啞又沒元氣，重點是「衣物顏色與自身膚色需有適度對比」！若衣物與膚色太接近，不但不能襯托膚色，還會令身形輪廓變得肉感！

選定了主色後，可嘗試添加「點綴色」，即與主色和諧而有亮點的顏色！假設主色是焦糖色，點綴色則可用上橙色、磚紅色或朱紅色，即使是單色調穿搭也能更顯時尚感！

【圖案】

如果感覺純棕色太呆板，可選擇帶有印花的單品。我首選經典大器的格紋圖案，配搭美拉德風格！例如格紋西裝外套、下裝或頸巾披肩等，以格紋中的顏色串連其他單品，就能為造型帶來統一感！

【質感】

全身相同色調看起來有質感，但同時會容易顯得單調又沉重！建議結合不同質料製造變化，例如同色套裝可配搭金色亮面耳環；針織、毛衣或絨外套等霧面質料可配搭滑面、皮革等有光澤感質料。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱