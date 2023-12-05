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裳色．惜裳 - Tiff Chan

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2023-12-05Photo: Net-a-porter, Self-Portrait, Warbrobista, Misho, Pinterest,

聖誕節2023｜節日派對造型穿搭指南！4個場合對號入座！一套衫點穿出「日得體、夜精緻」感覺？點綴造型從選色、配飾、款式入手

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　　踏入十二月，節慶氛圍越見濃厚！在規劃出席節日派對造型時，必先取決於場合：

 

　　•    工作場合︰優雅風是最穩陣又受歡迎的選擇，襯衫配直腳/闊腳褲、短/中/長裙都無難度；

 

 

　　•    日夜皆宜︰連身裙肯定是最佳之選，blazer on/ off 穿搭法轉換造型，「日得體夜精緻」一套即可；

 

 

　　•    約會或Girls Night︰微性感mesh連身裙，肌膚隱約透現小心機是最吸睛的打卡穿搭；

 

 

•    正式場合︰各禮服租用平台有不同款式選擇，省錢又環保。

 

　　選好造型風格後，不妨按以下貼士為一身穿搭增添小心思，看起來便更賞心悅目︰

 

1.    鮮豔色

 

　　含蓄方式可以少量鮮色作點綴，可以轉換口紅顏色，也可以是小針織外套、圍巾、手袋或鞋襪；而不抗拒色彩也要注意色彩和諧，整體造型不要多於3種顏色！（網購重點搜尋：Red, Green, Blue）

 

 

2.    金屬色

 

　　絕對是永恆又易於穿搭的顏色！以小面積帶入，霧面金銀鞋子及手袋是比較含蓄的選擇！（網購重點搜尋：Metallic, Gold, Silver）

 

 

3.    時尚飾品

 

　　有別於一般飾品，Fashion Accessories更強調設計感及裝飾效果，配搭清爽的白寬鬆恤衫，是任何人都適合更是一種有品味的選擇！簡單的黑色牛仔褲、寬腿褲、A字裙，簡單而時尚！ （網購重點搜尋：Fashion Necklace／Earrings）

 

 

4.    裙

 

　　超短迷你裙在職場是不恰當的（顯露過多腿部）！以膝蓋上2-3吋為準則，美腿一族仍然可以顯長處。中長裙則是時尚達人至愛，配中至高跟鞋效果最為理想！（網購重點搜尋：A-line, Midi Skirt,  ）

 

 

5.    不對稱

 

　　在聖誕活動中可以穿一些具時尚設計感的單品，如不對稱設計於領口、衣腳或裙腳出現和諧的差異，稍微破格的時尚派對上衣會令人眼前一亮。（網購重點搜尋：Asymmetric）

 

 

 

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