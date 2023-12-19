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近日引起熱議的絲襪加露趾高跟鞋造型，證實了穿著非主流配搭是需要有很強大的心臟及自信！「自己喜歡就可以」純以個人喜好出發是沒有對與錯可言的 可是對於OL穿搭來說肯定是不恰當。想呈現時尚感也不能忽略OTP (場合時間地點）及自身氣質與造型的配合。我們就以時尚及著裝規範角度來談談「絲襪褲 Tights」！

絲襪褲仍然流行嗎？

2023-24各大時裝週中，不同品牌都有絲襪褲也有絲襪加露趾鞋的出現！台下都一樣精彩，一眾時尚達人穿著絲襪的方式都讓人感到清涼又火熱！在刺骨的寒冷天氣，對於凍死也不放棄時尚及展露美腿的人來說，今年冬季正是她們發光發熱的最佳時機！

甚麼場合需要穿著絲襪？

在正式與專業環境中，穿透明裸色、半透明黑色或高密度黑色絲襪可美化雙腿瑕疵同時，也是基於避免裸露雙腿的禮儀，需要配搭不露趾不露腳踭的鞋穿著。絲襪加露趾鞋，是不能穿著於正式場合，以及著裝要求指明為Black Tie、Formal場合、一般辦公室及需要講求專業的工作場所。

如何選擇褲襪？

Denier 是絲襪重量的衡量單位也衡量絲襪透明度的標準。半透明黑絲最佳效果是15-30D，不透現肌膚效果就需要選擇 40D 或更高。優質絲襪的褲頭位會保持在原位不容易滑落，絲襪會緊密貼合但不會覺得過於束縛。有些品牌更會在小腹位置加入收緊技術，具有塑身衣的平滑效果！

甚麼款式正在火熱流行中？

基本黑絲

回歸本源！基本純黑色及半透明都是本季熱門單品，在時裝秀或現實生活中都大派用場，永不過時！

蕾絲花紋

Lace款已強勢回歸，配搭平底或矮踭Mary Jane 即有少女感，配搭高跟鞋則更顯性感精緻。想要Y2K復古風，可嘗試以亮色配搭運動鞋穿著。

裝飾款

配合節日氛圍，閃閃發光帶有小裝飾如珍珠和閃石等的款式，配合簡單的小黑裙，已足夠作為服裝亮點！

漁網款

正流行以中性及極簡款外套來配搭大膽的漁網襪，可以尖頭高跟鞋或漆皮Mary Jane 等淑女款來平衡整體造型。