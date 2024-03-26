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大家也被春天的潮濕和陰雨天所困擾吧！令人煩惱的回南天會持續到4月，這段日子自然晾曬的衣服就好像都晾不乾甚至出現難聞的氣味！天氣不能改變，這次來談談穿搭及存放衣服技巧來輕鬆度過惱人的回南天：

1. 選擇合身略寬的衣物

皮膚和衣服之間沒有縫隙，透氣性降低就會讓人感到又濕又熱！所以選擇輪廓合身、略寬而不是緊貼皮膚的衣服，會有助於減低身體悶熱。恤衫、針織上衣、西裝外套、寬鬆下擺、泡泡袖、鉛筆裙、傘裙、闊腳褲、錐形褲……等，不貼身不突顯身體曲線的衣服也可營造女性化的外觀而且造型多變，合身或略寬的精緻線條幹練又有型，濕悶天氣最適合不過！

2. 穿著清爽愉悅色彩服飾

清爽色彩如薄荷綠、粉藍、粉紅這些柔和的色調能給人一種輕盈愉悅的感覺，清新的色彩能有效紓緩憂鬱感是轉變心情的好方式。

簡約時尚：以薄荷綠色為主色調，搭配中性色或白色，打造簡約時尚的穿搭風格。例如薄荷綠色的針織衫或襯衫，搭配一條白色或淺色的長褲或裙子，再加上一雙白色運動鞋或涼鞋，展現出時尚又清爽的形象。

浪漫優雅：利用粉藍和粉紅色調營造浪漫優雅的氛圍。選擇女性化的連身裙或搭配一雙粉色或淺色高跟鞋，展現出女性的柔美與優雅。

清新休閒：選擇輕盈的材質，例如棉質或麻質衣物，以舒適的方式展現清爽感。可搭配牛仔褲、寬鬆的短褲或連衣裙，再加上涼爽的白色或淺色鞋款，營造出輕鬆自在的休閒風格。

3. 選擇透氣、吸濕性好的衣物

說到透氣性和吸濕性高的材料非亞麻布莫屬，在早晚稍涼的春季，麻質衣物個人比較推薦有內裡布較為挺身的款式如西裝外套或連身裙，面料具有獨特的自然質感，即使是單色穿搭都不會單調。它有透氣的獨特性，即使正午溫度稍高也不會黏著皮膚，是潮濕天氣的好材料。

另外，還有穿著舒適、吸濕性好的棉質衣服，建議作為貼近皮膚的內衣使用，大面積的棉質衣物在回南天比較難乾（因為棉花有中空纖維可容納水份），以棉質作內層可保持一整天舒適不焗促！

4. 按衣物材質分上下擺放

水分是衣物的大敵！由於水分比空氣重，濕氣會從下方凝聚，所以濕氣會於地板或抽屜底部聚積，而存放衣服的位置也應相應調整：濕度敏感的天然材料（絲綢、羊毛等）製成的衣服應存放在上方，存放比較耐濕不存水的合成纖維在下方，對於不開冷氣或抽濕機的房間是有效的衣物防潮方法！也建議在有陽光濕度較低的日子，打開衣櫃抽屜，並用風扇向房間製造空氣循環可讓衣物保護清爽！對於只穿過一次但沒有洗過的衣服，建議設置小區域與乾淨衣物分開暫放！







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