穿搭配色 │ Personal Color 冷知識！歐美與日韓個人色彩分析大不同？如何找出專屬自己的色彩？

加入最愛專欄 收藏文章

「個人色彩」是個非常引人入勝的概念，好榮幸我能在2019年將它引進香港，經歷疫情至今已與不少人一同感受過個人色彩的奧妙。2024年樂見各界對它仍然趨之若鶩，本篇分享「個人色彩」鮮有談及的資訊讓你更了解這個火熱話題！

「個人色彩」源自哪裏？日本？韓國？

個人色彩分析（Personal Color Analysis）的概念是於1950年起源於美國！後來稍先傳至日本再到韓國，兩地其後都加入了各自獨特的文化視角和審美標準，發展出現今不同色彩系統不同派別的個人色彩分析。

亞洲與歐美的「個人色彩分析」有何不同之處？

這些年來我所學習研修過的日韓英美個人色彩分析（下稱 PCA）而論，它們基本原則類同，但每個不同文化背景下出現了重要的差異：

分析考量及偏好

西方 PCA 強調辨識皮膚底色例如冷色或暖色，以確定顏色相容性及強調更廣泛的顏色選擇；亞洲 PCA 卻注重實現更明亮白皙的膚色及特定的顏色系列如比較柔和色調。

文化美學

西方 PCA 傾向與時尚潮流一致，而且會採用個人主義的個人風格色彩，色彩接受能力較高。亞洲 PCA 常被受特定美學影響，例如對柔和顏色的偏好傾向低調和諧。

美容標準

不同的美容標準會影響 PCA 的目標。西方 PCA 專注於增強個人特徵來配合不同場合；而亞洲 PCA 則傾向強調實現特定的理想化外觀如顯年輕、陶瓷膚色或小顏效果等。

日本與韓國的「個人色彩分析」有何不同之處？

日本 PCA 忠於傳統色彩理論，注重不同色彩屬性在不同皮膚上的變化，四季色彩分析是日本的主流分析方法，其次是12類及16類，建議全素顏測色，工具採用不反光測色布主同時著重流程及技巧；而韓國的主流分析法是12類及16類，淡妝測色也可，工具常見緞面測色布及色咭，積極推廣及加入了不同商業元素拓展出不同概念及方式包括近年的數碼化個人色彩分析。

「個人色彩分析」就是找出與皮膚、頭髮、眼睛顏色配合的顏色？

個人色彩分析是個需仔細辨別「不同顏色與個人的自然特徵的互相作用」的過程，所以膚色、頭髮和眼睛顏色等個人自然特徵，只是提供協調的顏色的基本框架，而非個人色彩分析的單一考量。

個人色彩分析的季節分得愈多愈好？

4季、12／16類色彩分析的優點與缺點？

個人色彩分析師工作服也有規格？

下篇續談







全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇