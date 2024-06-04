辦公室穿搭 | 如何穿出修長體態？教你配襯闊腳褲、九分褲5種褲型！直筒褲有修腿效果，錐型褲九分長剛到腳踝最好看！公開3個顯瘦重點

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褲有很多不同類型，對於的關心自己體態的女性來說，認識常見褲型輪廓長度，是有效選擇合適自己體型穿出修長體態最基本而重要的事！

5大容易駕馭褲型

1）直筒褲（Straight Leg Pants）

直筒褲是從膝蓋到下擺呈直線而不收窄或加闊，而且有分小直筒和闊直筒，有讓雙腿看起來更修長的效果，要注意的是有些小直筒太窄，就會露出下半身線條讓臂部及雙腿更突出！選擇從大腿周圍到下擺的空間恰到好處的褲子就可以掩蓋腿部的扭曲，是可以搭配任何上衣如恤衫、設計感襯衫，無論是正式或休閒多種場合都可以穿著。

2）錐型褲（Tapered Pants）

錐型褲是腰位至大腿位置略有空間，到膝蓋位置到褲腳逐漸修窄的版形。選擇時注意在小腹位置寬鬆及打褶款式會凸顯小腹，大腿外側應留有2至3cm空間（約一個手掌厚度）為佳，這個貼合度能夠修飾腿型而且方便活動。最佳長度是九分即剛到腳踝，避免過長需要反褶顯厚重，如有需要反褶需穿高跟鞋才有修長效果！

3）闊腳褲（Wide Leg Pants）

闊腳褲是從大腿到下擺的闊度相同，不會凸顯腿部線條能遮蓋體型，有假胯寬（即大腿兩側的兩團肉令下盤位置看起來很低又腿短）、蘿蔔腿都可以輕鬆舒適地穿著！最常見是全長闊腳褲，完全覆蓋腳踝的長度很有帥氣感，特別適合身材高挑的人！但因為它重心向下，如果身材矮小，需要選擇中至高腰將重心往上移，加上中高跟鞋或厚底鞋才能顯高顯修長！雖然它有帥氣感，但無論正裝或休閒都可以穿著。

4）九分褲（Cropped Pants）

九分褲長度剛到腳踝，看到腳踝能為製造視覺輕盈且時尚的效果，尤其適合春夏天穿著！由大腿向下擺逐漸修窄的九分褲可以令雙腿看來更修長！

要注意下擺呈小喇叭款式的九分褲，有可能會令輪廓看起來像是在腳踝處被分割開而顯得腿短。最適合配搭米色高跟鞋露出腳背，視覺上看起來一直延伸到腳趾，營造大長腿效果！除了高跟鞋，配搭裸色米色的平底鞋、樂福鞋都有顯長腿效果。

5）喇叭褲 (Flared／Bell-Bottom Pants)

從膝蓋到下擺變寬的輪廓，有修飾小腿曲線的特性！日常穿搭以小喇叭褲居多，大喇叭褲則有復古時尚感！搭配3至5cm高的有跟鞋，讓褲腳剛到地的長度更顯俐落。

3大顯瘦褲裝重點

1）腰線（以中腰為起點，褲頭不低於肚臍）、縱向俐落輪廓（上至下的線條須避免橫向）、外腿與內腿長度的比例（當心低檔褲容易顯腿短）及褲腳的長度與鞋的配合，就可以把下半身肉肉完美遮蓋，並展現出長腿的視覺效果！

2）以顏色配搭，春夏推薦卡其、海軍藍、白色褲配柔和淺藍、粉紅、薄荷綠上衣；秋冬則是深棕、深藍、炭灰色褲配中彩度顏色如明寶石藍、酒紅等上衣及外套。

3）將褲配搭同色系鞋可延長腿部視覺長度，讓整體外觀更統一更修長！







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