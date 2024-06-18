職場穿搭 ︳ 二手店隱藏大量Pre-loved單品！教你6招打造高級感時尚造型！大尺寸上衣配腰帶顯身形輪廓、加絲巾皮袋提升穿搭品味

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大家可以透過不同方式將Pre-loved單品融入日常衣櫥中，打造個人化的高級感服裝同時減少時尚浪費！

嘗試新配搭

時尚是來自創造力和品味，不要抗拒混搭從未試過的物品！服裝沉悶無變化很多時只是沒有嘗試過新組合方式，大膽將有印花、鮮艷色下裝配襯經典白襯衫；將圖案上衣配淨色中長裙；連身裙配搭西裝外套，打破公式穿搭循環每天都有不同裝束！

色彩配搭

避免過多的花俏色彩是營造高級感及保持整體穿搭簡潔和協調的要點！選擇或配搭典雅且高級、中性的色彩組合如黑白、灰色、米色為主色的服裝是經典恆久之選。如喜歡色彩繽紛就要選擇簡約剪裁平衡整體穿搭。

花紋和圖案探索

謹記Less is more 的不敗穿搭法則！將花紋圖案組合增添視覺趣味，不等於將喜愛的全都穿上身，否則效果只會雜亂無章失去造型重點！如選擇了有印花上衣最好配搭淨色下身，大花紋圖案的連身裙與西裝外套、白恤衫配搭便可取得平衡！

尺寸探索

不要將自己限制在平常的尺寸上，探索不同的區域，包括比平常大一碼的區域，使用皮帶／腰帶作為造型工具，製造身型輪廓。在飄逸連身裙上、寬鬆的開襟衫或是在長針織上戴上皮帶，無論是收緊腰部的粗腰帶，還是凸顯高腰輪廓的精緻腰帶，都可以讓腰帶成為你整體造型的決定性元素。

質感及比例混搭

結合不同質地和材料的服飾，例如絲質上衣搭配牛仔褲，或是恤衫配絲巾，都能夠增添層次感和造型豐富度。將寬鬆西裝外套配搭合身西褲，飄逸長裙搭配短版外套，貼身上衣配傘裙或寬牛仔褲，平衡超大尺寸和合身單品，讓整體穿搭更具高級感。

配件提升氣質

配件可以增強整體造型的效果，以優質配件如皮革手袋、皮帶、手錶、絲巾等能夠提升整體穿搭的品味和格調。簡潔而精緻的剪裁：選擇簡約、修身的剪裁，如修身的西裝外套、合身的褲子或連身裙等都能展現出專業和優雅的氛圍。

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