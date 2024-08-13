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裳色．惜裳 - Tiff Chan

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2024-08-13Photo: Pinterest @Alfreda Parisian @Banana Republic@Founique FR @Pola Kab @Polene @Shop Tuzak @Zee Gicna

上班服如何平衡舒適與精緻感? 俐落剪裁展現Work-ready印象！如何將休閒元素混合正裝單品？

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辦工室休閒風格

 

　　上班服裝和休閒服的界線越來越模糊，穿著不恰當的情況常有出現！雖然現今大部份人已傾向穿著休閒舒適服裝上班，但基本的職場著裝禮儀還是要遵守的，這是對工作及自己的基本尊重！

 

　　要平衡舒適性而不會過份休閒，以下衣著要點及禁忌大家必須留意：

 

1.衣服線條輪廓

 

　　● 選擇簡約俐落的剪裁，能展現出Work-ready的印象；

　　● 適當強調腰身或肩線，能修飾身形，營造更精緻的視覺效果；

　　● 穿著寬鬆或oversize款式，妝髮要俐落整潔避免顯得庸懶。

 

 

2. 衣服材質

 

　　● 廉價棉混紡面料通常質感較差，起了毛球和變形的衣物不適宜作上班服，避免顯得過於隨便；

　　● 天然纖維質如麻質舒適但比較容易出現皺褶，而混紡、色丁等面料則有高級感既舒適又有質感。

 

 

3. 平衡個人風格與職場著裝要求

 

　　自己喜歡的穿搭風格未必適合職場穿著，應該以職場著裝標準為主，再適度融入個人風格。

 

　　● 了解公司文化和行業習慣，選擇恰當的基本職場裝扮；

　　● 注意保持整潔大方，避免過於暴露；

　　● 掌握好比例，選擇適合自己的剪裁和色彩。

 

 

4. 簡潔造型

 

　　Less is more 更顯現代時尚！

 

　　● 休閒元素混合正裝單品，例如T-shirt配襯西褲、牛仔褲配襯西裝外套或精緻襯衫、休閒鞋配襯連身裙或中長裙；

　　● 配戴適量簡約金屬飾品；

　　● 使用簡約皮革手袋。

 

 

5. 頭髮及妝容

 

　　● 頭髮避免過於蓬鬆顯庸懶也要避免極端髮型；

　　● 染髮時選擇自然、溫和的顏色，避免過於鮮艷奪目；

　　● 妝容宜採用淡雅自然風格，同時應避免過於濃艷；

　　● 控制香水用量，不要過於濃烈。

 

 

　　恰當把握舒適性與精緻感的平衡及個人風格與職場著裝規則的融合，就能將休閒美學完美延伸到上班穿搭！

 

 

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