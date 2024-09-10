Emily In Paris成穿搭Lookbook！才俊Alfie穿海軍藍西裝襯出俐落專業形象！型男主廚Gabriel休閒look如何展現個性？加鮮豔領巾袋巾演繹法式風格

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《Emily in Paris》值得一看的是除了巴黎的迷人風情及各女角的服裝外，其實各男角的穿搭也令人目不暇給！他們的衣著風格反映出各行各業的獨特性：從金融業的時尚正裝，到廚師的休閒帥氣便服，再到時尚的法式半正裝，這些造型也適合男士們參考，而且要仿效也絕不困難！

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從《Emily In Paris》看法式時尚！Emily鮮豔色彩多巴胺系VS Camille簡約法式別緻！如何將兩種穿搭風格融入辦公室、Night Out造型？

1）時尚正裝

在傳統金融業中，正裝往往以沉悶的顏色為主流，但現代男士的職場風格已經開始轉變，越來越多的專業人士選擇使用時尚色彩來打破常規，同時保持俐落與專業的形象，男士可參考劇中Alfie的穿搭：

西裝：選擇米色、海軍藍或淺灰色的西裝，這些顏色屬職場恰當不會引人注目。西裝的剪裁要修身，要展現出穿著者的自信與獨特性，技巧在於恤衫及領呔的配搭。

恤衫：運用鮮明線條如藍色間條，或與西裝外套顏色有明顯對比如米色外套配深色恤衫，顏色對比能為整體造型增添活力。把領口第一及二顆鈕扣鬆開營造隨性外觀。

領呔：領呔與恤衫的花紋是可以不同的，圖案如細小圓點、暗格紋，這樣的搭配可為整個造型增添層次感。

鞋：皮鞋顏色可以是經典的黑色或棕色，更可以嘗試時尚顏色如酒紅色來增添個性。

配飾：選擇與整體色調協調的手錶和袖扣，這些細節能夠提升整個造型的質感與品味。

2）休閒便服

休閒並不等於衣著隨便不修邊幅，重點是整潔有舒適感同時又能展現個性，適合不用穿正裝的行業，可參考劇中型男主廚Gabriel的穿搭：

上衣：多見簡單白色圓領T恤，搭配顏色明亮的外套或針織毛衣。

褲：除了牛仔褲外，可搭配修身休閒褲，顏色可以選擇淺色或經典的黑色、灰色、卡其或深藍色，保持整體的時尚感。

鞋及配件：時尚感的運動鞋（即沒有明顯厚氣墊款式）或休閒鞋都是理想的選擇，既舒適又能夠增添造型的活力，顏色可以選擇經典純白色、米色或棕色。

配飾：簡單一條頸鍊或手鍊可以為整體造型增添亮點。

3）法式半正式休閒

風格融合了正式與隨性，並且在顏色和花紋上添加了亮麗的元素，創意行業人士可參考Luc 及 Julien的穿搭：

上衣：可選擇明亮顏色或帶有趣味圖案的恤衫，外搭針織外套或西裝外套，最能展現時尚感。

褲：修身的休閒褲或高品質的牛仔褲，顏色上可以選擇經典的卡其色或橄欖綠或淺藍色，讓整體造型更具活力。

鞋：除了皮鞋以外，可以選擇樂福鞋或時尚運動鞋來提升造型讓整體風格更具時尚感。

配飾：使用一些鮮豔的配飾如領巾、袋巾甚至大圍巾！這些小細節可以為整體造型增添趣味，展現出法式風格的獨特魅力。







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