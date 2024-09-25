穿在模特兒身上是品味，自己卻變成俗氣？即做時尚地雷小測試！7招避開俗氣穿搭

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瀏覽社交媒體，看名人模特兒穿搭及最新單品介紹時，「我要同款！」的慾望會被挑起。但當最終入手同樣商品，效果卻與想像大相逕庭，在名人模特兒身上的時尚單品在自己身上變得俗氣又滑稽！？

立即回答以下「時尚地雷」小測試，看看你是否已踩雷！

● 購買快時尚

常購物，衣服穿數次後厭倦就掉棄再補充新款，不太在意材質手工及耐穿性

● 使用名牌

傾向選擇有辨識度或大眾認識的款式，如有明顯logo或印花

● 常展現體型優點

常顯露皮膚衣服傾向少布或貼身來展露體型優點

● 喜歡鮮艷色

傾向選擇繽紛耀眼顏色，身上總會有至少一件鮮豔艷單品

● 多花紋圖案

傾向選擇花花或童趣圖案，身上會同時出現有多於一種花紋圖案，或會穿有幽默短語的衣服

● 多飾物掛飾

傾向選擇搶眼的飾物，或會同時戴多種飾物，或會使用誇張手袋手機掛飾

● 多同類同款單品

重複購買，衣服款式變化不大差

如你中了3項或以上，該是時候檢視你的個人風格是否年紀／職場恰當了！

以下7式助你避開俗氣穿搭：

1）重質不重量！優先考慮Timeless經典款，高品質的布料會更耐用，用途更廣泛而且不會因時間而顯過時。

2）Quiet Luxury 單品的優良材料及手工自帶低調名牌的獨特氣場，不用顯露logo來突顯名貴。

3）想要展露個人體型優點時，穿搭應以提供精緻體面外觀為大前提。穿搭無走光顧忌、不防礙活動，同時讓你感到舒適及有自信的剪裁。

4）雖然鮮艷顏色可以讓人顯得較有精神，但也不宜天天穿搭鮮艷而且只適宜使用於一個位置。注意色彩平衡，選擇能提供視覺柔和或低艷度的顏色，外觀會顯得更精緻。

5）花花及圖案不一定是禁忌，但應選擇具美感藝術感設計，而非童趣主題或身上同時使用多種花紋。

6）Less is more! 佩戴飾品不是愈多愈好，而是要與衣著配合讓整體造型更具質感。簡單的飾品會更符合職場可靠而精緻的美學。

7）打造膠囊衣櫃平衡休閒與正式，有可以混搭的百搭單品，力求休閒與正式風格的平衡，以應付不同場合。

隨著年紀及風格的轉變，定期評估和更新衣櫃單品是必須的，可以確保你的衣服反映你當前的品味和生活方式！







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