職場穿搭 │ 揀衫要睇臉型、領口夾唔夾？揀得啱可令穿搭協調更顯個人風格！推薦5大領口視覺即減2kg！

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選擇衣服時，你會考慮「臉型」及「領口」嗎？

能夠掌握好臉型及領口的配合度，可以改變輪廓甚至修飾身材，讓穿搭協調更容易表達個人風格！

立即找出自己屬於哪一種臉型？適合哪種領口？

1）圓形臉

特徵：線條柔和、彎曲沒有銳角，臉頰豐滿，下巴偏短線條呈圓形，臉的寬度和長度相約。

領口配搭：利用形成垂直線條的領口如V領或低圓領去拉長頸部，將注意力從臉部寬度上轉移。

2）方形臉

特徵：稜角分明呈現出銳利的稜角尤其是下顎線，下顎通常是臉部最寬的部分；額頭、顴骨和下巴的寬度相似。

領口配搭：用船領或低圓領來柔化五官，增加曲線來平衡臉部的銳角。

3）菱形臉

特徵：額頭窄，顴骨寬是最明顯的特徵，下顎線窄略尖。

領口配搭：柔化棱角分明的顴骨同時突出鎖骨可使用低圓領；而寬船領可增加肩膊寬度來平衡顴骨寬度。

4）倒三角形臉

特徵：額頭是最寬的部分，有明顯的顴骨，下巴線明顯比額頭窄，形成尖／圓形下巴。

領口配搭：露出鎖骨的圓領、寬船領或露肩款，將視線吸引到鎖骨上，柔化臉部的上半部分。

5）橢圓形臉

特徵：下巴線條柔和不過分尖銳，額頭比下巴稍寬有高顴骨，臉的長度大約是寬度的一倍半。

領口配搭：各種領口包括 V 領、低圓領、方領和露肩款式等都適合！

領口的力量不容少看，推薦以下5大領口讓你視覺頓減2kg：

1）V領：形成垂直線條，拉長頸部和軀幹，可以看起來更高更苗條。

2）低圓領：打開鎖骨區域，將視線向上轉移，打造迷人輪廓。

3）船領：呈一字領強調肩膀和鎖骨，可以加寬肩膀，製造更好比例。

4）不對稱領口：能增加視覺趣味，對軀幹產生瘦身效果。

5）露肩：注意力立即被帶到肩膀和鎖骨，呈現女性化優雅線條。







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