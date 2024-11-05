穿搭技巧｜6個關鍵 讓嬌小玲瓏身形 秒變氣場滿滿的170cm

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購物時您可能會見過 “Petite” 一詞大概知道它是比較短的意思。其實Petite系列不單純是長度較短，其剪裁是比常規碼略小，為修飾並增強嬌小身型輪廓而設。日本的Petite一般設計給150cm 高左右；而歐美的Petite 有些品牌會再分大中小，例如Petite L 是專為身高163cm以下但身材豐滿的女性設計。

曾協助過不少介乎150-160cm 的香港輕熟女生，大多都有感身高體態局限了造型，抱怨通常合身的日系衣服都偏向可愛，擔心影響工作專業形象。以下6個關鍵技巧可以讓嬌小玲瓏身形秒變氣場滿滿的170cm ！

1）選擇簡約設計

保持線條流暢，選擇流線型輪廓合身或半合身的衣服最為理想，寬鬆款式會壓倒嬌小身材縮短身高。減少大褶邊和荷葉邊等裝飾，設計過於豐富會讓嬌小身材顯得更加細小。對於偏好浪漫風格者，建議選擇小而簡約的設計，以保持平衡。

2) 利用顏色提升身高

使用單色服裝（如連衣裙或西裝）能拉長身體線條，營造出增高的效果。另一方式是以鮮豔色上衣配搭中性色下身，上身與下身比例呈4:6，鮮艷色提亮上身區域吸引目光，再以高腰線營造修長的下半身。

3）注意圖案和紋理

選擇小型圖案而非大型設計，因為較大的圖案也會壓倒嬌小身型。將圖案限制在單一單品上，如暗紋外套、小碎花連身裙，以避免視覺上的壓迫感。另幼而垂直線條，能有效營造身高的錯覺。

4) 避免厚重面料

選擇薄針織品或輕質面料，可以增加層次感而不增加體積。

5) 頭髮及領口

露出頸部及鎖骨有效拉長身高，利用V領或湯匙領可以增加頸及胸部周圍的空間，創造出更平衡的外觀。

6）配飾大小適中

過大的手袋和飾品可能會讓嬌小身型感到壓迫，手袋應選擇比例合適即中小型（以A4左右體積為最大可攜尺碼），避免笨重感。







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