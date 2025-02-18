平底鞋熱起來！2025 最流行平底鞋款三甲：Mary Jane、Ballerina、Loafer

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在造型時收到最多的反應之一，是很多人都不能或不喜歡穿高踭鞋！而我是屬於超級喜歡但苦無機會，在我移居後隨著環境及生活習慣的轉變，我每天不是拖鞋就是運動鞋……十幾對高踭鞋都只會留待回港出席活動及教書時穿。

隨著今年平底鞋火熱起來，也燃起了我的動力及購物慾，本篇分享一下2025最流行的平底鞋款三甲位置！

第一位：Mary Jane 瑪麗珍鞋

圓頭、低跟、腳背上有帶。經典Mary Jane鞋通常採用純色飾面，可輕鬆搭配非常適合全天穿著，休閒和正式場合穿著都可。時尚達人Leandra Mcohen也經常以MJ鞋配襯不同服飾！

年底新出的Chanel黑白綁結款被Jennie穿後便一對難求，但也不用失望，各品牌都相繼出了瑪麗珍鞋款所以精緻平底款其實也不少。

由標誌性的瑪麗珍鞋與運動鞋的緩衝鞋底和運動美感相結合，Adidas Samba、Puma等都出現了MJ運動鞋，連UGG都會看到MJ款，可見這熱潮似乎沒有減緩的跡象，不論是經典款或運動鞋款都不妨入手！

2025重點：與運動鞋混合而成的瑪麗珍運動鞋

第二位：Ballerina 芭蕾舞鞋

尖頭或圓頭沒有鞋跟，類似芭蕾舞者穿的鞋，通常由柔軟的皮革或織物製成，設計簡單鞋頭上常有小蝴蝶結，以簡約和優雅而成為永恆款。早前的Balletcore使芭蕾舞鞋重新成為關注焦點，使芭蕾舞鞋成為從休閒服裝到正式服裝等各種服裝的百搭選擇。而尖頭款看起來更加精緻，非常適合較正式的場合同時又不失舒適！

2025重點：與襪一同穿著！

第三位：Loafer 樂福鞋

沒有鞋帶、一體成型設計勝在易穿易脫，可說是皮鞋之中最舒適的優閒鞋款，通常由皮革或絨面纖維製成，比其他休閒鞋更正式。它有多種設計包括Horsebit （鞋面有馬鞍扣）, Penny（鞋面有小開口裝飾）或Tassel loafers（鞋面有流蘇），尤其適合喜歡中性少甜風格！雖然它在本年度不是重點潮物，但仍然是歷久不衰的永恆平底鞋選擇。

而增高款厚底樂福鞋早於數年前已流行，增加了高度及粗獷感看起來更現代更前衛，本年仍然流行！

2025重點：配搭吊腳褲！







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