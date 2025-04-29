男士穿搭 │ 不重複穿搭！10件男士必備單品，輕鬆創造多個造型

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每天不重複穿搭，只需透過靈活的單品選擇和簡單的配搭就可以輕鬆創造出多個造型，讓穿搭既實用又有變化！

1. T恤

T恤是夏季的永恒基本款，簡單又百搭，V領及圓領隨個人喜好，搭配有花紋或顏色短褲即時增添活力。

建議：素淨白色及黑色各一

2. Polo恤

結合休閒與正式風格，比起寬鬆無領T恤，合身Polo恤的休閒感略為減輕。 選擇吸濕排汗的面料如珠地，在炎熱都能保持清爽，襯牛仔褲或休閒褲都適合。

建議：深藍色、淺灰色或摩卡色中選二

3. 休閒恤衫

輕盈布料如亞麻布（Linen) 親膚透氣，內搭白背心，打開鈕扣捲起雙袖穿著即可增添造型層次感；簡約印花設計的休閒恤能讓整體造型更加有生氣，打造輕鬆精緻造型。

建議：淺色調如淺藍、淡粉紅或米色中選二

4. 正裝恤衫

在需要顯示專業度的場合，正裝恤衫肯定是必備單品，配搭西裝外套及西褲更是正式場合的基本；當搭配休閒西褲或深色牛仔褲，在半正式場合中也不會過於嚴肅正式。

建議：淺藍、淺粉紅或條子暗花圖案中選二

5. 牛仔褲

牛仔褲是永不過時的單品，選擇修身或直腳版型、沒有破損款式，不論配搭休閒或正裝恤衫都能增加有文質彬彬氣質！

建議：深藍及淺藍色各一

6. 休閒長褲及短褲

休閒褲並不是指運動褲，搜尋關鍵字為Chino及Bermuda Shorts。選擇輕薄的棉麻面料讓你在炎夏保持清爽， 配搭以上任何一款上衣就能輕鬆出門。而膝上短褲，不論是背心、T恤及休閒恤衫都配搭得宜！

建議：卡其色、軍綠色或淺灰色中選二

7. 基本款休閒鞋

如果你已擁有基本款，我會推薦增添一對Loafer懶佬鞋！舒適的休閒鞋能讓你在夏季活動中保持雙腳舒適。 搭配以上各種單品都能輕鬆駕馭。

建議：白色或淺灰色

8. 側孭袋或背囊 （選擇性）

帆布袋及背囊都是功能性與時尚並重，極簡款式恆久不過時，與以上各單品組合毫不違和。講究款式的話更可以考慮各時尚品牌的皮革款，斜揹使用。

建議：棕啡色

9. Cap帽 （選擇性）

防曬必備，搭配休閒服裝讓整體造型更加隨性。同時增加造型的時尚感。

建議：中性色如米色或深藍色

10. 太陽眼鏡 （選擇性）

保護眼睛免受紫外線傷害非常重要，它還可以提升整體造型！經典飛行員框或新款式雖然有型，但選擇適合你臉型的框架更為重要。

建議：玳瑁色或透明灰框







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