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裳色．惜裳 - Tiff Chan

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2025-08-05Photo: Gemini AI, Melissa, Rakuten, Rockfish

雨天實用穿搭秘訣：「I字形」輪廓＋透氣材質＋俐落下裝推薦

#秘訣 #穿搭 #上班 #材質 #上衣 #下裝 #Pantry熱話 #鞋履 #天氣 #雨天 #時尚

　　惡劣天氣下首要是照顧自身安全，這些日子說要一絲不苟保持優雅上班未免過於離地，能保持舒適的基本著裝禮儀就已經很不錯了！本篇雨天實用穿搭秘訣，希望大家能在暴雨中安然無恙，不被雨水影響心情！

 

「I字形」輪廓

 

　　採用「I字形」服裝穿搭如合身直身連身褲、鉛筆裙或錐形褲，相較於娃娃上衣、闊腿褲或百褶裙等飄逸服裝，這些設計在撐傘時不會被雨水弄濕。特別推薦修身西裝外套、恤衫搭配直筒褲，端莊造型適合不同場合。

 

 

快乾透氣材質

 

　　透氣快乾材質是雨天的關鍵，麻質外套輕盈透氣，修身設計避免厚重感非常適合雨季。尼龍或聚酯纖維外套有效阻擋雨水，內搭棉質上衣保持舒適。防水風衣保暖與時尚兼備，增添穿搭層次。

 

 

俐落耐髒下裝

 

　　避免褲腳或裙擺接觸濕地，七／九分褲、及膝裙及西裝短褲都是下雨天最佳下裝，搭配襯衫短靴塑造簡約造型。而深色下裝即使濕透也不太明顯，搭配淺色上衣形成對比，打造簡約時尚造型。

 

 

時尚實用鞋履

 

　　啫喱鞋柔軟不吸水作為雨鞋實用又優雅，芭蕾款式搭配連身裙增添精緻感，辦工室穿著絕不失禮。狗牙底雨靴抓地力比較好，搭配恤衫及窄身褲充滿時尚感又安全；短筒雨靴則方便穿脫，最適合搭配九分褲。

 

 

配件推介

 

　　- 輕量自動折疊傘加雨傘吸水收納包組合，一秒開關進出室內外都不會狼狽，而且減少使用塑膠袋支持環保。

 

　　- 防水噴霧與保護劑，可噴灑於鞋履、外套或布料包款，形成保護層阻擋雨水滲透。無色無味不影響外觀，定期使用可延長非防水單品壽命。

 

　　- 如下雨天仍然使用珍貴手袋，最好使用防水套作保護，避免濕氣引致發霉。

 

 

 

 

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