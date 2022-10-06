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國泰航空「報復式」招聘向舊人招手？點解前員工「得啖笑」？時間回到2020年，國泰航空宣布因不敵新冠肺炎疫情衝擊而「大裁員」8,500人，其中包括5,300名駐港員工，結果惹來不少人批評其做法不近人情！難怪事隔兩年後，當國泰航空打算舉辦招聘會聘請2,000名機艙服務員，甚至藉此「翻啅」已離職的舊員工；國泰空中服務員工會便直指，新入職空服員底薪只有約9,000元，在現有合約下，即使與同事調更增加飛行工作時數，亦不會獲發額外薪金，這意味著，即使是資深空姐重返國泰航空工作，亦只可月入約11,000元！有網民留言：「人工仲少過做譚仔姐姐！」

國泰航空的如意算盤，雖然未知是否打得響，但這件事卻牽引出一個更值得大家思考的問題：「好馬不吃回頭草」是真理嗎？如果真的有意重投舊公司，又該考慮甚麼問題？即睇！



1. 離職時是否好來好去？



如果大家有意「吃回頭草」，首要問自己的問題一定是：「當時離職時是否好來好去？」畢竟離職的理由有千百萬種，有人是為了博升職加人工，有人是為了轉換更好的工作環境，也有人是因為工作時間太長、工作壓力太大而辭職……但無論是哪一個原因都好，最緊要是，離職時一定要好來好去！如果當時沒有做到，就算有再好的「草」，最好都不要回頭！



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2. 能獲得更高薪酬嗎？



打工就是為賺錢！常言「魚唔過塘唔肥」，所以不少打工仔都會選擇跳槽博加薪！如果「吃回頭草」可以加人工，何必跟錢過不去？咪住！一定要先問清楚「可以加幾多人工？」如果只能加一千幾百，分分鐘與留在一間公司的按年加薪幅度相約！一動不如一靜好了！

（截圖自《愛·回家之開心速遞》）



3. 公司有沒有人事變動？



有人力資源顧問指出，99%打工仔的辭職理由都離不開人事問題，譬如與上司不和、與同事拍拖或分手、不滿老闆的經營理念等！如果你是因為這些問題而離開，最好就不要考慮「吃回頭草」，除非你發現舊公司已換過一批同事、上司或老闆，或已改組公司管理層，否則只會陷入之前的困局，給你再多的錢都不值得回巢！



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4. 仍在同一個部門工作嗎？



相信大部分打工仔都較少想到這個問題，如果「吃回頭草」，應該選擇在同一個部門工作，還是選另一個部門好？回去同一個部門工作，當然最舒服，因為自己一早就已經體驗過甚至習慣了該部門的工作內容及模式，但前提是：「我甘於活在過去的舒適區嗎？」如果你不甘回去以前的工作崗位，就要問自己：「我有多願意去作新嘗試？我又有應對新挑戰的準備嗎？」











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