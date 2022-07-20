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隨著多個國家地放寬入境措施，相信兩年沒有去旅行的大家早已心郁郁很想出發！移民顧問公司「Henley & Partners」最近就公布了最新的全球護照免簽排名！想知邊個國家最多免簽？即睇以下排名！

日本蟬聯榜首！香港排18位！

Henley Passport Index每年都會根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，統計出全球199本護照免簽證及落地簽證數目。在最新的全球護照免簽排名中，日本以193國免簽或可落地簽證繼續蟬聯榜首！而新加坡和南韓則並列第二位，有192國免簽或可落地簽證。

（圖片來源：photo AC）

大家最關心的，當然是香港護照的免簽數目！香港在今年第三季一共有171個免簽或可落地簽證地點，排行18位，尚算理想。鄰近的澳門有144國免簽或可落地簽證，排行第35位；中國則以80國免簽或可落地簽證，排行第69位。

即睇10大全球護照免簽排名：

1. 日本

2. 新加坡、南韓

3. 德國、西班牙

4. 芬蘭、意大利、盧森堡

5. 奧地利、丹麥、荷蘭、瑞典

6. 法國、愛爾蘭、葡萄牙、英國

7. 比利時、新西蘭、挪威、瑞士

8. 澳洲、加拿大、捷克、希臘、馬爾他共和國

9. 匈牙利

10. 立陶宛、波蘭、斯洛伐克

資料來源：Henley & Partners











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