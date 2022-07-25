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自疫情爆發以來，遙距工作（WFH）已經成為新興的工作模式！在外國，愈來愈多企業都會採用混合工作安排！最近有機構就發表「全球遙距工作指數」研究報告，列出適宜遙距工作國家排名！想知邊啲地方最啱WFH？即往下睇啦！

NordLayer這次評估和比較了66個國家，排名計算了數碼安全、社會經濟吸引力、實體和數碼環境舒適度以及新冠疫情這四大因素而得出的。

「全球遙距工作指數」排名

綜合各大因素，全球首3個最適合遙距工作的地點依次為德國、丹麥和美國。報告指出，德國在網絡安全表現以及經濟和社會狀況方面總體排第三，但數據和物理基礎設施方面卻稍略落後；丹麥就憑網絡安全和強大的基礎設施奪得亞軍。值得留意的是，亞洲中只有新加坡成功打入十大，排行第九。其他亞洲國家的表現又如何？中國排行第45名，比南韓（第11位）、日本（第20位）、馬來西亞（第34位）和泰國（第41）低；印度和印尼就分別排第49和58位。總括而言，如果大家都嚮往WFH，歐洲可能是打工仔的「天堂」！

即睇10大適合WFH的國家

1. 德國

2. 丹麥

3. 美國

4. 西班牙

5. 立陶宛

6. 荷蘭

7. 瑞典

8. 愛沙尼亞

9. 新加坡

10. 法國

即睇全球遙距工作指數完整排名︰

（圖片來源︰NordLayer）

「網絡安全」排名

在家工作，免不了要處理不少公司的機密文件，網絡安全至關重要。在這個因素方面，得分最高排榜首的是斯洺伐克，第二名是立陶宛，德國就屈居第三。在亞洲，打入前40名的國家有馬來西亞（第20名）、新加坡（第24名）、日本（第29名）、南韓（第35名）和泰國（第40名），中國則排第55位。

即睇網絡安全完整排名︰

（圖片來源︰NordLayer）

「社會經濟吸引力」排名

在報告中，「社會經濟吸引力」是指一個國家是否有穩定的政治環境、可負擔的生活成本和便利的交通。在這個因素奪冠的是加拿大，第二和第三名分別是英國和葡萄牙。今次有哪些亞洲國家打入前40名呢？亞洲排名最高的是日本，排第17位；中國則排第25位，而南韓和新加坡就分別排29和36位。

即睇「社會經濟吸引力」完整排名︰

（圖片來源︰NordLayer）

「實體和數碼環境舒適度」+新冠疫情應對排名

亞洲國家終於有好成績啦！南韓和新加坡在「實體和數碼環境舒適度」排名中取得冠軍和亞軍，擊敗排第3的阿拉伯聯合大公國（UAE）！至於各國應對新冠疫情的表現又如何？ 排名依次為美國、泰國、澳洲、芬蘭和南韓！機構指出，這個排名並非絕對，主要根據疫苗接種率，以及各國能否在過往的疫情期間迅速作出應變而定，大家就當作參考吧！

即睇「實體和數碼環境舒適度」排名︰

（圖片來源︰NordLayer）

即睇「新冠疫情應對」排名︰

（圖片來源︰NordLayer）

資料來源︰NordLayer







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