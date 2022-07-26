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疫情來襲至今兩年多，相信大家的早已培養出良好的清潔消毒習慣！不過打工仔要留意，即使做足防疫措施，也要小心辦公室內暗藏「污糟位」，近日英國有一項研究發現，辦公室內有一個位置比馬桶污糟3倍，好危險！

（圖片來源：unsplash）

辦公枱污糟程度為馬桶3倍！鍵盤、滑鼠都有過千細菌！

英國公司Fasthosts日前公布了一份有關「辦公室骯髒物品」研究的結果，研究團隊以辦公室的物品和骯髒的家用物品進行比較，結果顯示辦公枱平均每平方英吋有近21,000個細菌，數量是馬桶細菌量的3倍！而枱頭電話則測出超過25,000個細菌，數量驚人；至於鍵盤上則有3,295個細菌，與廚房垃圾桶的細菌量有過之而無不及，滑鼠亦有1,676個細菌，數數手指，一張辦公枱隨時有過10萬細菌量！

辦公室骯髒物品排行榜

1. 辦公枱：21,000個細菌／每平方英吋有

2. 枱頭電話：25,000個細菌

3. 鍵盤：3,295個細菌

4. 滑鼠：1,676個細菌

清潔公司：飲食後不消毒是主因！

為甚麼辦公枱會比馬桶更骯髒？清潔公司TechDisinfect就表示，由於不少打工仔都會在辦公枱上飲食，又不會定期認真消毒，從咖啡杯到鍵盤也可以積聚細菌，因此辦公枱會比馬桶骯髒數倍也不足為奇。

TechDisinfect同時提醒大家，一些病毒可以在金屬和塑膠材質等表面上存活長達1天，所以除了以上提及的物件外，辦公室日常的IT設備如平板電腦、影印機等都可成為細菌溫床，在辦公室定期消毒殺菌才是重中之重！







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