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2022-08-02Text: Christy Yiu

工作壓力｜全球工作壓力指數大公開！過半香港打工仔感大壓力，超越日韓成東亞之冠！邊個地區打工最輕鬆 / 最受壓？

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　　香港生活節奏急速，除了行路快、食飯快，連工作也要夠快……相信不少打工仔在工作上也會經常遇到大壓力的情況，近日有美國調查有關全球工作壓力指數的調查結果，發現香港力壓日本、韓國等地，成為東亞地區之冠！

 

53%香港打工仔表示大壓力！

 

　　美國調查機構Gallup Pol近日發表《2022年全球工作場所調查報告》，報告中的「全球工作壓力指數」指出創下新高，有44%的受訪打工仔都表示每天正承受巨大壓力！以地區劃分的話，東亞地區的壓力指數更是全球之冠，有高達55%指在上班時會感到大壓力。

 

《無法成為野獸的我們》劇照

 

　　報告一共調查了6個東亞地區，當中包括中國大陸、香港、蒙古、台灣、日本以及韓國。在6個地區之中，香港的工作壓力指數最高，有近53%的受訪香港打工仔表示有壓力，而工作壓力指數最低則為蒙古，只有18%。

 

6大東亞地區工作壓力指數排名

 

1.    香港：53%

2.    中國大陸：50%

3.    日本：43％

4.    韓國：38%

5.    台灣：33%

6.    蒙古：18%

 

　　除此之外，是次調查亦整合了各地打工仔的「日常憤怒」、「日常焦慮」及「日常悲傷」三方面指數，香港同樣為6個東亞地區之冠，表示經常憤怒的有25%、經常焦慮有40%，而經常悲傷則有18%，可說是樣樣No.1！咁多位打工仔，你們又同意嗎？

 

東亞地區打工仔日常憤怒排名

 

1.    香港：25%

2.    中國大陸：18%

3.    韓國：17％

4.    日本：15％

5.    台灣：12%

6.    蒙古：11%

 

東亞地區打工仔日常焦慮排名

 

1.    香港：40%

2.    韓國：36％

3.    蒙古：35%

4.    中國大陸：32%

5.    日本：30％

6.    台灣：15%


東亞地區打工仔日常悲傷排名

 

1.    香港：18%

2.    蒙古：16%

3.    韓國：12％

4.    中國大陸：12%

5.    日本：11％

6.    台灣：4%

 

  • by Editor

    Christy Yiu

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