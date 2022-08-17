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大家平日上網時，也有定期清除瀏覽記錄，以「保障」自己私隱，或是隱藏一些不可告人的秘密嗎？近日有美國科技新聞網站就公布了一個有關「最不可告人的瀏覽記錄」的調查結果，究竟他們要死守的是甚麼秘密？即睇！

過半受訪者：寧放棄用手機都不要公開瀏覽記錄！

美國科技新聞網站《Online Tech Tips》早前訪問了1,000名美國人，就他們的上網習慣進行調查，結果發現，有71%受訪者會為自己的瀏覽記錄感到尷尬，更有54%的受訪者表示寧願放棄使用手機1年，也不願公開自己的瀏覽記錄！

《上司實習生》劇照

「鹹網」、「起底」令人最尷尬？

究竟是甚麼不可告人的瀏覽記錄？報告列出了頭7位令受訪者感到最尷尬的瀏覽記錄：

1. 瀏覽色情網站（45%）

2. 尋找他人的生活狀況，如日常生活、感情狀況等（45%）

3. 尋求個人建議（38%）

4. 搜尋不同疾病病徵（36%）

5. 購買一些平日不會親自去買的東西（25%）

6. 閱讀娛樂／八卦新聞（21%）

7. 瀏覽大量負面新聞（12%）

第1位的「瀏覽色情網站」可說是眾望所歸，但最令人在意的，必定是第2位的「尋找他人的生活狀況」！調查發現，有56%的人最想知道搜尋對象的長相，有42％受訪者想了解搜尋對象的感情狀況，而有32％受訪者則表示想找出搜尋對象所居住的地方。看來不論國藉，大家都喜歡「起人底」！

最唔想被伴侶知！

講明是「不想被人知」，那麼他們最不想被哪些人知道？結果顯示，最多受訪者（30％）最不想被伴侶知道自己的網頁瀏覽記錄，其餘依次則為：小朋友（23%）、父母（22%）、朋友（10%）、上司（9%）以及同事（8%）。

即睇頭5位「最不想被人知曾瀏覽的網站」：

1. PornHub

2. Reddit

3. WebMD

4. TMZ

5. Buzzfeed







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