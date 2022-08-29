加入最愛專欄 收藏文章

今時今日，人人都機不離手，除了常用的手機apps如Facebook、IG、Whatsapp，又有沒有幾個令你特別討厭的apps？外國網站Electronics Hub近日就公布了《全球最討厭手機Apps排名》，當中又有沒有你常用的apps？

Electronics Hub收集了在Twitter上超過3百萬則有關87個Apps的貼文，類別包括社交媒體、約會交友、手機遊戲、娛樂和加密貨幣等，並分析用戶對各種Apps的用後感。結果發現，全球最討厭的手機Apps為手機遊戲Roblox，而第2至4名則依次為Tinder、Reddit、Disney+以及Snapchat！

（圖片來源：Electronics Hub）

最令大家感意外的，必定是連煲劇必備的Disney+也有上榜！Electronics Hub指，隨著愈來愈多串流平台面世，當中某些串流Apps亦愈來愈惹人討厭。在娛樂類別中，Disney+獲18個國家用戶負評，排第2位，當中在瑞典，就有多達55.7%的用戶表示討厭使用Disney+；不過Netflix同樣「唔轉蝕」，獲17個國家負評，排娛樂類別第3位，緊隨在Disney+其後！

即睇全球最討厭的手機Apps分類排名！

社交媒體類

1. Facebook Messenger

2. Reddit

3. Twitter

4. Snapchat

5. Linkedin

約會交友類

1. Tinder

2. Bumble

3. OkCupid

4. Badoo

5. Happn

娛樂類

1. Steam

2. Disney+

3. Netflix

4. TikTok

5. Hulu

手機遊戲類

1. Roblox

2. Homescapes（夢幻家園）

3. Genshin Impact（原神）

4. Clash of Clans（部落衝突）

5. Gardenscapes（夢幻花園）

銀行轉帳類

1. Western Union

2. Revolut

3. WorldRemit

4. Wise

5. Cash App

加密貨幣類

1. Cash App

2. BlockFi

3. Binance

4. Kraken

5. Robinhood

除了分析全球排名，Electronics Hub亦列出了不同地區在各類別中最惹人討厭的Top 1手機Apps，在香港，綜合令人最討厭的手機Apps為以女性主導的交友程式Bumble！其餘各類別則為Snapchat（社交媒體）、Hulu（娛樂）、部落衝突（手機遊戲）、Western Union（銀行轉帳）以及Wirex（加密貨幣）；大家又同意嗎？

資料來源：Electronics Hub











【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動