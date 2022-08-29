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根據非正式的調查，各位打工仔除了怕開會之外，更怕要在老闆或是管理層面前做presentation！一來擔心自己辭不達意，二來又擔心不夠「牙力」來留住同事和老闆的心……最近有外國媒體就報道，在說話之際加入適當的手勢可以增加說服力兼令聽眾更專注！如果你在職場上有機會做匯報，那就要學定幾招啦！即睇！

#1 攤大手板顯「誠實」？

不知道大家有沒有留意，有不少人在演講的時候都習慣會「攤大手板」！有肢體語言專家在研究大量TED Talk 之後，就發現講者們都有個共通點，就是經常出現手掌朝上攤開！語言專家表示，當你的雙手呈45度角、掌心向上時，就會表現出「開放」和「誠實」，令聽眾覺得你的說話內容是毫無隱瞞。

（圖片來源︰Pexels）

#2 食指與拇指輕碰是暗示？

做presentation最怕聽眾覺得內容無重點……大家不妨在重要的時刻一下這個手勢！有專家留意到，不少創業家向投資者「推銷」時都會不自覺將食指與拇指輕碰形成一個小圈或是ok手勢，營造出一種「精準」的感覺。當你做出這個手勢，就如向觀眾發出一個信號，暗示你所說的內容是關鍵，提醒他們要留心聽！

（圖片來源︰iStock）

#3 比出口中所說的數字

在presentation的時候，大家總會有些以數字說明的內容或是用到列點的方式來表達，就如「第一」、「第二」。當大家說到這些數字的時候，手指就可以跟著比，這樣不但可以加深觀眾的印象，更可以幫助自己集中精神和整理思緒。

#4 比較時將上下移動兩手？

如果在present時需要比較兩件不同事情時，大家可以嘗試將兩隻手朝上再上下移動，就好像用手來秤一秤它們一樣，令聽眾更明白你的決定。甚麼情境適合用呢？專家就話，當你想表達一個艱難的決定時，這個手勢就大派用場，可以令你表達得更生動和令人印象深刻。

#5 同其他人「講心」時要將手放在心上？

別誤會把手放在心上代表掩住良心說話！據專家說，當你正分享一些很敏感或是涉及一些比較情感層面的話題，可以邊說邊將手放到自己的胸膛上，這個動作可以加強你表達的情感！所以大家跟公司「講心」時又可以做多個動作！







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