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曾有調查推算，在香港每7人便有1是百萬富翁，那麼你又知不知道，全球哪個地方最多百萬富翁？滙豐近日發表了最新《亞洲財富崛起》報告，當中預測了亞太區經濟體財富增長速度，更預測了2030年全球擁有最多百萬富翁的地區，即睇報告結果！

（圖片來源：unsplash）

滙豐的《亞洲財富崛起》報告以銀行存款、資本市場投資以及扣除剩餘按揭的物業價值，估算各地區內富裕人士增長，報告結果預測在2030年，新加坡擁有100萬美元財富的百萬富翁將佔當地成年人口約13.4%，為全球比例最多，成為最多百萬富翁的地方！而屆時香港將約有11.1%人口擁有100萬美元財富，僅次澳洲，在15個地區中排行第5名，而緊隨其後則為台灣、美國、南韓以及日本。

即睇滙豐預測2030年亞太經濟體百萬富翁比例：

1. 新加坡：13.4%

2. 澳洲：12.5%

3. 香港：11.1%

4. 台灣：10.2%

5. 美國：9%

6. 南韓：8.8%

7. 日本：7.2%

8. 中國內地：4.4%

9. 印度：0.6%

不過，若以數目計算，目前擁有最多百萬富翁的國家仍然是中國，有1,700萬人，滙豐更指，在2030年中國將有半億名百萬富翁！除此之外，滙豐更進一步推算到2035年，屆時新加坡、澳洲和香港百萬富翁人口比例將分別增加至17%、15.1%和14.6%！13年後，你我也有機會成為百萬富翁嗎？







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