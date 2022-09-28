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「漏閘」、「鬥燒」、「鎮倉寶」等這些馬場術語，對於不熟悉賽馬的新手來說，也許比學懂年輕人潮語更難。雖然賽馬是難，但馬場內的故事，總是引人入勝的。想學懂賽馬知識，其實不一定要走進馬場。

馬會前主席陳南祿早前出版新書《馬不停蹄——從跑馬地到沙田》，這位曾以「馬識途」筆名在報章撰寫賽馬專欄的資深馬迷，把多年來的專欄文章結集成書，把馬匹與賽馬知識輕鬆地呈現出來。

馬會前主席陳南祿新書《馬不停蹄——從跑馬地到沙田》

（攝影：陳南祿／相片由天地圖書提供）

除了分享馬蹄聲、人聲與掌聲背後的故事，書中的多幀珍貴照片，更是出自陳南祿之手。由1976年的跑馬地馬場風景、至2021／22年度馬季煞科日，多年來的香港賽馬風光史，都紀錄在他的鏡頭下，即使不是馬迷，也必定有所得著。

1976年的跑馬地馬場。

（攝影：陳南祿／相片由天地圖書提供）

本地騎師梁家俊在2021／22年度馬季煞科日贏頭馬。

（攝影：陳南祿／相片由天地圖書提供）

儀仗馬是每場賽事不可或缺的一員。

（攝影：陳南祿／相片由天地圖書提供）

「六十多年來，記得許多故事，這可能亦是許多香港人共同的故事。我希望通過這些故事，讓大家有點不同的印象，亦有些茶餘飯後的輕鬆話題。」 ——陳南祿

新書本月初面世後深受讀者歡迎，書中的輯錄的照片更令無勾起無數馬迷的回憶。熱愛攝影的作者陳南祿將於本月舉行簽書會暨攝影作品展，展出以賽馬為題的作品，當中更會展出並未輯錄在書中的照片，無論你是馬迷與否，都不妨到場欣賞，細看馬場風光。

陳南祿與「天地同心」（Seize The Spirit）合照

（攝影：陳南祿／相片由天地圖書提供）

陳南祿《馬不停蹄──從跑馬地到沙田》簽書會暨攝影作品展

日期：2022年10月14日（星期五）

時間：下午六時至七時（與「眾」同樂時段）

地點：灣仔莊士敦道30號地庫天地圖書展覽廳

作者：陳南祿先生

網上報名：按此

查詢：張小姐（2823 9908）／區小姐（2823 9910）

陳南祿攝影作品展（灣仔門市部）

日期：2022年10月14日至12月15日

地點：灣仔莊士敦道30號地庫天地圖書側門樓梯

時間：上午10時至下午8時

電話：2865 0708







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