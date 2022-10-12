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香港首間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲科技園續租一事受全城關注，不少人都大感惋惜！距離喵坊遷出還有一段日子，想為環保出一分力？機會嚟啦！菲仕蘭將聯乘喵坊推出「回收牛牛車」，遊走港九新界，即場回收乳製品容器！即睇以下詳情！

菲仕蘭X喵坊回收牛牛車

由10月22日起，荷蘭皇家菲仕蘭將和喵坊推出超級可愛的「菲仕蘭X喵坊回收牛牛車」，並到訪港九新界不同屋苑，包括：鰂魚涌康怡花園、荃灣綠楊新邨、屯門龍門居以及紅磡黃埔花園！回收車將會即場回收乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽等，方便又快捷！

任何品牌的乾淨乳製品容器都可回收！

牛牛車專程走入各區，當然不只回收咁簡單！活動期間，凡攜帶任何品牌的乾淨乳製品容器（紙盒、金屬罐及膠樽）到牛牛車回收，即有機會獲得小禮物一份；如回收菲仕蘭期下品牌（荷蘭美素佳兒®、子母®、黑白®及壽星公®），更可獲額外獎賞！此外，活動時到現場打卡做齊指定動作，亦有機會獲得特別小禮物一份，數量有限，送完即止！快啲mark實日子去啦！

成功回收可獲贈小禮物一份！

「菲」常愛地球－回收牛牛車

回收物品：任何品牌之乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽

日期及地點：

10月22日及23日 - 鰂魚涌康怡花園

11月5日及6日 - 荃灣綠楊新邨

12月3日及4 日- 屯門龍門居

12月17日及18日 - 紅磡黃埔花園

時間：下午2時至5時

詳情：按此







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