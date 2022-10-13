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英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）最近公布「2023年世界大學排名」，英國牛津大學毫無疑問蟬聯榜首，連續7年成為「全球最佳大學」！香港院校方面，共有5間大學躋身全球百大學府，是有紀錄以來最多；其中以香港大學排名最高，雖然全球排名較去年下跌一位，但仍列第31位！

香港大學

（圖源：Adon3465／Wikimedia Commons）

「2023年世界大學排名」是歷來最大規模的一屆，有來自104個國家或地區、共1,799所大學參與。全球最佳十間大學仍然由英國及美國的大學佔據：英國牛津大學連續7年高踞榜首；美國哈佛大學排名第2；英國劍橋大學進佔兩位，與美國史丹福大學並列第3；美國麻省理工學院排名第5；美國加州理工學院卻由第2名跌至第6名；美國普林斯頓大學、美國加州大學柏克萊分校、美國耶魯大學則保持第7名、第8名、第9名；第10位則為英國倫敦帝國學院。

亞洲學府方面，排名最高為清華大學，全球位列第16。緊隨其後的是排第17位的北京大學、排第19位的新加坡國立大學。

至於本港，香港大學在亞洲區內排名第4，但全球排名微跌一位，失落30強，僅位列全球第31位。香港中文大學、香港科技大學今年分別上升4名及8名，位列全球第45位及第58位。香港理工大學排名急升12名至全球79位。香港城市大學亦首次躋身全球百大學府，與德國阿亨工業大學同列第99位。香港浸會大學則排全球501至600位。

2023年《泰晤士高等教育》（THE）世界大學排名Top 30

1.英國—牛津大學

2.美國—哈佛大學

3.英國—劍橋大學

3.美國—史丹福大學

5.美國—麻省理工學院

6.美國—加州理工學院

7.美國—普林斯頓大學

8.美國—加州大學柏克萊分校

9.美國—耶魯大學

10.英國—倫敦帝國學院

英國牛津大學連續7年成為「全球最佳大學」。

（圖源：unsplash）

11.美國—哥倫比亞大學

11.蘇黎世—聯邦理工學院

13.美國—芝加哥大學

14.美國—賓夕法尼亞大學

15.美國—約翰斯·霍普金斯大學

16.中國—清華大學

17.中國—北京大學

18.加拿大—多倫多大學

19.新加坡—新加坡國立大學

20.美國—康奈爾大學

21.美國—加利福尼亞大學洛杉磯分校

22.英國—倫敦大學學院

23.美國—密西根大學安娜堡分校

24.美國—紐約大學

25.美國—杜克大學

26.美國—西北大學

26.美國—華盛頓大學

28.美國—卡內基梅隆大學

29.英國—愛丁堡大學

30.德國—慕尼黑工業大學

想知其他百大學府排名？可瀏覽《泰晤士高等教育》官網。

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