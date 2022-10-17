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面試，絕對是求職過程中最重要的一環，不論CV有多好，面試時「口窒窒」，不多不少也會被扣分！想面試時對答如流？Google早前就推出了英文面試神器「Interview Warmup」，為用家準備面試題目，讓大家模擬不同的面試情況，超實用！

Google的「Interview Warmup」開發原意是給參加了 Google Career Certificates 的人士所使用，讓這些學員可以充分裝備自己，在將來工作面試時可以利用學到的技巧來對答。進入Interview Warmup的網站後，便可隨即點選「Start practicing」開始練習！

（Google Interview Warmup 影片截圖）

Interview Warmup會先要求用戶選擇職業類別，包括：數據分析（Data Analytics）、電子商務（E-commerce）、資訊科技支援（IT support）、項目管理（Project management）以及用戶體驗設計（UX Design），如沒有合適選項，可選擇一般（General）。

選好類別後，網站會隨機抽出5條問題，用戶可選擇用語音或打字回答，輸入答案後，系統便會分析你作答中的詞語重複率以及內容是否和職業類別有關，並作出提醒，讓用家留意自己的作答內容，從而提升面試技巧！

不過要留意的是，現時Interview Warmup只支援英文，相信較為適合要到外資公司面試或是外國留學的人士使用；不過若想預先裝備好 自己，空閒時一試也無防！

即睇Google Interview Warmup用法：

1. 進入Interview Warmup網站，按「Start practicing」。

（Google Interview Warmup 截圖）

2. 選擇面試相關的職業類別。

（Google Interview Warmup 截圖）

3. 使用語音或打字回答5條相關問題。

（Google Interview Warmup 截圖）

4. 系統會分析用家的作答，並提供改善建議。

（Google Interview Warmup 截圖）

Google Interview Warmup







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