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中國百富榜名單出爐！胡潤研究院日前公布 2022 年《胡潤百富榜》，農夫山泉董事長鍾睒睒再度蟬聯中國首富，身家比去年逆市增長 17% 至 4,550 億元人民幣，連續兩年登上中國富豪的榜首，同時也創下 20 多年來中國首富財富的最高紀錄。而去年才首次上榜的李嘉誠則憑 2,200 億人民幣身家，由去年的第 8 位躍升至第 4 位，排名更是 5 年來首次超過馬雲和馬化騰！報告還提到最多富豪的所屬生肖，即睇詳細上榜富豪名單。



百富榜三甲不變 李嘉誠排名急升上第4



報告指，今年有 1,305 位個人財富達 50 億元人民幣以上的企業家能登上《胡潤百富榜》，比去年減少 11%，上榜富豪的財富也比下跌 18% 至 24.5 萬億元人民幣。而登上三甲位置的富豪與去年相同，由農夫山泉大股東鍾睒睒榮登榜首，胡潤研究院指，他旗下的兩家上市公司萬泰生物和農夫山泉股價表現穩定，業績增長表現突出，其中萬泰生物單計上半年利潤已有近 3 倍增長，農夫山泉的盈利也增 36%，讓鍾睒睒以 4,550 億元人民幣蟬聯中國首富。



農夫山泉大股東鍾睒睒連續兩年成為中國首富。



抖音創始人張一鳴雖然財富比去年下降 950 億元人民幣，但仍以 2,450 億排名第 2 位，位列第 3 則是寧德時代的曾毓群，財富達 2,300億元。現年94歲的李嘉誠去年才首次登上《胡潤百富榜》，今年便以 2,200 億元連升四位至第 4 名，5 年來首次超越騰訊的馬化騰和阿里巴巴的馬雲，並成為港澳台排名最高的富豪。緊隨其後是騰訊的馬化騰，以 2,150 億元人民幣位列第 5，比去年下降一位。







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